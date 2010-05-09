ارتقا جایگاه فرهنگی و سیاسی کشور در گرو اتکا به فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین در گردهمایی ائمه جمعه استان که شنبه شب در دفتر امام جمعه آبیک برگزار شد، اظهار داشت: با حفظ وحدت و هوشیاری مردم و هدایت رهبری، نظام مقدس جمهوری اسلامی از تمامی بحرانها با اقتدار و سرافرازی عبور کرده است و با تداوم انسجام مردم این موفقیتها تداوم خواهد یافت.

آیت الله باریک بین افزود: پیام امسال رهبری نشات گرفته از آموزه های اسلامی است که امیدواریم با اجرای ان در دستگاههای اجرایی شاهد به ثمر نشستن خدمات دولت باشیم.

امام جمعه قزوین بر گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید و تصریح کرد: با اهمیت دادن به ارشهای اسلامی باید پاسدار اصول اسلامی باشیم و اجازه ندهیم کسی به ارزشها بی احترامی کند.

وی تصریح کرد: با گسترش امر به معروف در جامعه باید مروج کارهای نیک باشیم و نگذاریم منکر در جامعه اسلامی ریشه بدواند.

در این گردهمایی ائمه جمعه استان هم بر حفظ فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی تاکید کردند.