سه درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد شنبه شب در دیدار با مسئولان اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی شهرستان ساری افزود: این تخصیص در بودجه 89 کل کشور لحاظ شده و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مفاد این بند هستند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های عمرانی نمایندگان و مسئولن سبب شده که انجام فعالیت های فرهنگی مغفول واقع شود که اجر معنوی را از آنان سلب می کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه به هیئت های مذهبی به صورت خودجوش و سازمان یافته تعریف شده است تصریح کرد: تمرکز فعالیت های فرهنگی در هیئت های مذهبی باید صورت گیرد.

یوسف نژاد با بیان اینکه طرح جامع فرهنگی باید در کشور تدوین شود یادآور شد: این طرح سبب می شود که فعالیتهای فرهنگی به صورت موازی از سوی دستگاه های متولی امر فرهنگ اجرا نشود.

وی با تاکید بر اینکه باید ردیف اعتباری خاصی برای مجموعه های شناسنامه دار هیئتهای مذهبی تعریف شود، افزود: باید در کمیته برنامه ریزی شهرستان، فرماندار و مسئولین اجرایی را به توجه بیشتر به مقوله توسعه فرهنگی سوق داد.

وی با بیان اینکه مسائل مذهبی و گرایش به ارزش های دینی به صورت خودجوش در آحاد جامعه شکل گرفته است تصریح کرد: ساخت مساجد و بناهای مذهبی نیز در روستاها رشد یافته است.

یوسف نژاد با اذعان به اینکه نهادهای فرهنگی به فراخور رسالت فرهنگی شان از اعتبار خاص و در خور فرهنگی برخوردار نیستند یادآور شد: هم اکنون تعداد هیئت های مذهبی شهرستان ها از تعداد روستاها فراتر رفته اما بودجه عمرانی مناطق بیش از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی است.

وی در پایان افزود: اعتبارات سال جاری مازندران تا یک ماه آینده از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد.