محمدرضا وصفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر پلمپ غرفه مصر در نمایشگاه به دلیل عرضه کتابی با عنوان "خلیج عربی" گفت: من از پلمپ غرفه مصر اطلاعی ندارم و دست کم تا دیروز چنین اتفاقی نیفتاد اما شما هیچ ناشر عربی را پیدا نمیکنید که در کتابهای جغرافیاییاش از عنوانی غیر از "خلیج عربی" استفاده کند و به طور مکرر چه روی جلد و چه در متن کتاب آن را به کار میبرند.
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب درباره نحوه برخورد با ناشران خارجی که اینگونه کتابها را عرضه میکنند گفت: البته خیلی از آنها نمیدانند ما با آنها برخورد میکنیم و ما هر سال با این پدیده به خصوص از سوی ناشران عرب روبرو هستیم. ستاد نمایشگاه بعد از پایان هر روز تخلفات را مشخص میکند و با متخلفین برخورد میکند و اگر برخورد با این تخلفات بخواهد از جانب افراد دیگر صورت گیرد، باید این کار با هماهنگی ما باشد.
دو روز پیش یکی از رسانهها به نقل از سردار حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از جمعآوری کتابی با عنوان "موسوعه الخلیج العربی" در غرفه مصر و پلمپ غرفه این کشور خبر داده بود.
وصفی همچنین در خصوص شایعه پلمپ غرفه ایتالیا و اخراج غرفهداران آن از نمایشگاه، ضمن رد این شایعه افزود: ایتالیا اصلاً در نمایشگاه شرکت نکرده است که بخواهد اخراج شود. البته کتابهای ناشران ایتالیایی توسط موزعانی از دیگر کشورها به تهران آمده و در نمایشگاه عرضه شده است.
وی در عین حال گفت: البته ایتالیاییها در زمان حضور در نمایشگاههای دیگر کشورها هم مشکل دارند و اصلاً بلد نیستند در آنجاا حضور داشته باشند.
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران در توضیح بیشتر این مدعا گفت: ناشران ایتالیایی به خاطر بیانضباطی شدیدشان در نحوه حضور در نمایشگاههای بینالمللی کتاب از جمله نمایشگاه تهران، گزینه جالبی برای دعوت نیستند.
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