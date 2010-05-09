قهرمان فرانسه باخت/ لیون در خطر بازماندن از لیگ قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مارسی که از سال 1992 برای نخستین بار قهرمان فرانسه شده است، در زمین لیل با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد. برای لیل در این دیدار کابایه (28 - پنالتی)، ملو (80) و دبوشی (90) گل زدند و گلهای مارسی را نیز نیانگ (7) و هیلتون (45) به ثمر رساندند. مانداندا از مارسی در دقیقه 25 این دیدار از زمین اخراج شد.
تیم لیون که به عنوان نماینده فرانسه تا مرحله نیمه نهایی فصل جاری رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا هم صعود کرده بود، با نتایجی که در هفتههای اخیر کسب کرده از شانس کمی برای راهیابی مجدد به این رقابتها برخوردار است. این تیم در صورتی که نتواند به عنوان یکی از سه تیم بالای جدول لیگ فرانسه به کار خود پایان دهد باید قید حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان را بزند.
تیم المپیک لیون دیشب در زمین والنسین با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. اودل (71) و کوهاده (81 - پنالتی) گلهای والنسین را در این بازی به ثمر رساندند و برای لیون کالستروم (17) و بالده (90 - گل به خودی) گلزنی کردند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اوسر صفر - لانس صفر
* بوردو 2 - سوشو صفر
* گرنوبل 2 - بولون صفر
* لومان یک - پاریسن ژرمن صفر
* موناکو 2 - نانسی یک
* مون پولیه 2 - لوران یک
* رن 2 - نیس 2
* سنت اتین صفر - تولوز یک
جدول رده بندی:
1- مارسی 75 امتیاز
2- لیل 70 امتیاز
3- اوسر 68 امتیاز
4- لیون 66 امتیاز - یک بازی کمتر
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18- لومان 32 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر
19- بولون 28 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر
20- گرنوبل 23 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر
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