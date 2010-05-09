مردم و مقامات انگلیس خواهان کنار رفتن براون هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه ساندی تایمز در مطلب خود می نویسد: شب گذشته "دیوید کامرون" پیشنهاد خود به "نیک کلگ" را برای تشکیل دولت ائتلافی جدی تر از قبل مطرح کرد.

این در حالی است که مردم و مقامات انگلیس خواهان آن هستند که "گوردون براون" ساختمان شماره 10 داونینگ استریت را ترک کند.

بر همین اساس نظرسنجی موسسه YouGov برای هفته نامه ساندی تایمز که طی جمعه و شنبه انجام شده نشان می دهد 62 درصد شرکت کنندگان در انتخابات روز پنجشنبه خواهان کنار رفتن براون از پست نخست وزیری انگلیس هستند.

ساندی تایمز می نویسد : علاوه بر مردم انگلیس، دولتمردان این کشور نیز خواهان کنار رفتن براون هستند و به وی توصیه می کنند تا با رها کردن پست نخست وزیری، حزب کارگر بصورت یک حزب مخالف قوی در مجلس عوام حضور داشته باشد و خود را برای انتخابات آتی که به احتمال زیاد ظرف یک سال آینده برگزار می شود، آماده کند.

این هفته نامه در ادمه از احتمال اقدام براون برای تغییر سیتسم انتخاباتی انگلیس خبر داده و می نویسد : براون ممکن است برای جلب نظر حزب لیبرال دموکرات دست به این اقدام بزند چون پیش از برگزاری انتخابات نیک کلگ رهبر این حزب از لزوم تغییر ساختار انتخاباتی انگلیس صحبت کرده بود.

این در حالی است که مذاکرات مقامات ارشد دو حزب لیبرال دموکرات و محافظه کار امروز یکشنبه نیز پیگیری می شود.

در طی چند دهه اخیر این برای اولین بار است که در انگلیس دولت ائتلافی روی کار می آید و مجلس عوام نیز به صورت مجلس معلق اداره می شود.