حمید علیخانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی گفت: با توجه به اینکه تغییری در نگرشهای اقتصادی در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده و عزم کشور بر اجرای اصل 44 قانون اساسی است، ذخیره سازی دولتی کاهش یافته است و هم اکنون بخش خصوصی به ورود در این عرصه، اقبال نشان می دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در حال حاضر کار ذخیره سازی 70 درصد از کالاهای استراتژیکی نظیر روغن، برنج، گندم و قند و شکر به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها، تغییری در ذخیره سازی کالاهای اساسی انجام نشده است، البته دولت همچنان ذخایر استراتژیکی را برای کالاهای اساسی در اختیار دارد، اما در همین موضوع نیز نقش بخش خصوصی انکارناپذیر است.

به گفته علیخانی، امروز بخش خصوصی در ذخیره سازی کالاهای اساسی مقتدرتر از گذشته شده است و دیگر نیاز نیست که دولت بر روی ذخایر کالاهای اساسی چنبره بزند، بلکه تا حدی که تکاپوی نیازهای اولیه مردم را بدهد، کار ذخیره سازی را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت: به طور قطع مردم نباید نگران کالاهای استراتژیک باشند چراکه دولت ذخیره مطمئنی در این رابطه دارد.