پای "آی- پد" به جنگ نوکیا و اپل باز شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در جنگ حق انحصاری میان اپل و نوکیا، این بار بزرگترین تولید کننده تلفن همراه انگشت اتهامات خود را به سوی "آی- پد" نشانه رفت و اظهار داشت که اپل به صورت غیرقانونی از پنج حق انحصاری فناوری نوکیا در "آی- پد" استفاده کرده است.

این شکایت به دادگاه محلی ویسکونسین ارائه شده و هدف آن توقف فوری فروش "آی- پد" است. این لوح- رایانه اپل از 28 ماه جاری رسما در 9 کشور دنیا عرضه خواهد شد.

نوکیا اظهار داشت: "حق امتیازهایی که این بار اپل سرقت کرده است مربوط به فناوریهایی برای سرعت بخشیدن انتقال داده ها و صدا است. این فناوریها کمک می کنند که دستگاههایی کوچک تر و فشرده تر ساخته شوند."

وکیل رسمی نوکیا در این خصوص توضیح داد: "این نوآوریها بسیار مهم هستند و به بهبود محصولات چه از نظر توانایی اجرایی و چه از نظر طراحی کمک می کنند."

براساس گزارش macitynet، این اظهارات جدید شرکت فنلاندی، اپل را وادار کرد که بار دیگر شکایت مشابهی را از نوکیا ارائه کند.

در این شکایت که چندی قبل از سوی اپل به دادگاه ارائه شد، شرکت استیوجابز مدعی شد که نوکیا 13 امتیاز فناوری شرکت آمریکایی را نقض کرده است.