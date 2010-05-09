به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس ، با پیشنهاد علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد از این پس وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال تحصیلی 1389 تا 1390 نسبت به پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر ظرفیتی که در سال 1387 - 1388 در دوره روزانه پذیرفته شده است و حداکثر توان ظرفیتی موجود برای دوره های شبانه برای آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی اقدام نماید.

بر اساس تبصره یک اعتباراتی که برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته در مراکز فوق الذکر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. صرفا جهت دانشجویان و پذیرش دانشجو در مراکز فوق الذکر می باشد و در امر دیگری قابل هزینه کردن نیست.

طبق ااین مصوبه وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای تامین خوابگاه به دانشجویان ندارد و مطابق ظرفیت خود خوابگاه به آنان اختصاص می دهد.

در تبصره 2 این مصوبه آمده است: پذیرش دانشجو در این مراکز در آموزش و پرورش با رعایت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادامه می یابد و هر گونه تغییر پس از بازنگری در ساختار آموزش کشور (حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بر اساس تبصره 4 تا تصویب ساختار آموزشی کشور انتزاع آموزشکده های فنی و حرفه ای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی - کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.

در تبصره 4 نیز اشاره شده است وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراکز فوق الذکر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این اعتبارات به خزانه کل کشور واریز و صد در صد به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراکزی که دانشجو پذیرفته اند اختصاص می یابد.