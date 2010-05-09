فعالیتهای فرهنگی قرآنی در کرج انسجام ندارد

حجت الاسلام عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: دستگاه های زیادی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در کرج فعالیت می کنند و اقدامات زیادی در این زمینه انجام می گیرد اما انسجام و هدفمندی مورد نیاز را به شکل کامل ندارد که این امر نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: لازم است فعالیتهای یادشده در شهرستان کرج با هدفمندی کامل صورت گیرد البته در این زمینه گاهی موازی کاری هایی وجود دارد که اگر انسجام مورد نیاز وجود داشته باشد، این موازی کاری اشکالی ندارد.

این مسئول اظهار داشت: همچنین لازم است فعالیتهای فرهنگی و قرآنی از تمرکز بیشتری برخوردار باشد و تا حد ممکن به صورات پراکنده نباشد تا بتوانیم هماهنگی آنها را بیش از قبل تامین کنیم و سطح فرهنگی شهرستان را به این وسیله ارتقا دهیم.

مسعودی عنوان کرد: برای تحقق این امر لازم است دستگاه های فرهنگی تعامل خود را با یکدیگر افزایش دهند تا بتوانند از اعتبارات و امکانات یکدیگر نیز استفاده کنند و در این زمینه نوعی همکاری مطلوب در کرج وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه ها و ادارت زیادی در کرج در زمنیه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی فعالیت می کنند که اگر همه آنها عملکرد خود را از نظر کیفی ارتقا دهند و ارتباط مطلوبی را میان خود و دیگران برخوردار کنند، شاهد انجام اقدامات فرهنگی بسیار ارزنده ای در کرج خواهیم بود.

مسعودی یادآور شد: مسجد، حسینیه و سایر مراکز فرهنگی و قرآنی زیادی در کرج وجود دارد فقط کافیست از ظرفیتهای آنها بهره مند شویم و از پتانسیل موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در زمینه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی لازم است به موازات تامین امکانات سخت افزاری، امکانات نرم افزاری نیز تامین شود و در اختیار قرار گیرد تا فعالیتها به بهترین نحو انجام شود.