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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

جام حذفی قطر/

ام صلال حریف الریان در دیدار نهایی شد

ام صلال حریف الریان در دیدار نهایی شد

تیم فوتبال ام صلال با برتری مقابل قطر به دیدار نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های قطر راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر شنبه شب تیم فوتبال ام صلال در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر الغرافه به مصاف قطر رفت و با برتری یک برصفر مقابل این تیم به دیدار نهایی رقابت‌ها راه یافت.

تک گل پیروزی بخش تیم ام صلال را در بازی مقابل قطر ماگنوآلوز در دقیقه 105 به ثمر رساند تا تیمش پیروز این جدال 120 دقیقه شود.

بدین ترتیب دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر روز شنبه 25 اردیبهشت ماه بین دو تیم ام صلال و الریان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1079305

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