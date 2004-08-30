فيلم "پشت پرده مه " با يك بازيگر ناشنوا تنها محصول تلويزيون در جشنواره اصفهان

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين فيلم كه براساس طرحي از رضا ميركريمي ساخته شده است از بازي يك كودك ناشنوا در نقش اصلي بهره مي برد .

پرويز شيخ طادي با تائيد اين خبر به خبرنگار سينمايي "مهر" گفت : از بين 300 دانش آموز ناشنوا ما به 5 گزينه رسيديدم و ازميان آنها سيخ اسلامي را براي نقش اصلي فيلم برگزيديم . يك مربي به مدت 2 ماه با اين كودك استثنايي تمرين كرد و مطالبي را به او آموزش داد تا از يك كودك نابازيگر به كودكي برسيم كه توانايي قرار گرفتن در برابر دوربين را داشته باشد. كودكان ناشنوا تا حدودي از اجتماع افراد شنوا دور هستند و به همين خاطردر ايجاد ارتباط با فضايي مثل گروه توليد فيلم دچار مشكل مي شوند. اما شيخ اسلامي به راحتي با افراد گروه ارتباط خوب و موثري برقرار كرد.





محمد خزايي تهيه كننده فيلم نيز در گفت و گو با "مهر" عليرضا شيخ اسلامي را يكي از كانيدداهاي بازيگري جشنواره امسال دانست و گفت : علاوه بر اين بازيگر ، جهانگير الماسي و رزيتا غفاري نيز حضوري متفاوت و درخور را در اين فيلم دارند .

وي در ادامه تاكيد كرد : اين فيلم ديجيتال پس از تبديل به فيلم 35 ميليمتري با آثار سينمايي حاضر در جشنواره رقابت خواهد كرد .

" پشت پرده مه " كه تنها محصول تلويزيون در جشنواره بين المللي فليم كودكان و نوجوانان اصفهان محسوب مي شود درفضايي شاعرانه و لطيف داستان يك كودك ناشنوا را روايت مي كند كه آمدن ناظم جديد مدرسه در زندگي او تاثير زيادي مي گذارد. ناظم جديد توجه زيادي به كودك و مادرش نشان مي دهد واين مساله باعث بروز سوء تفاهم و واكنش هايي از سوي كودك مي گردد كه همين روابط دنياي تازه اي را پيش روي افراد داستان مي گذارد .





فاطمه طاهري، انوش نصر، بابك پيرنيا، علي اصغر محمدي و بابك مولايي ديگر بازيگران فيلم و ناصر محمود كلايه تصويربردار، محمد امامي صدابردار ، يعقوب غفاري تدوينگر و همايون عطاردي آهنگساز اين فيلم هستند .

" پشت پرده مه "محصول سيما فيلم است .