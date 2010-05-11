کلینیک مثلثی زندانها برای درمان معتادان/ معتاد مجرم است

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان بهزیستی مسئول نگهداری و بازپروری معتادان جامعه است گفت: متاسفانه بهزیستی تا کنون پیشرفت چندانی در این امر نداشته است.

وی گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سازمان بهزیستی را در ایجاد مراکز بازپروری متناسب با ظرفیت معتادان یاری کند و اعتبار لازم را نیز در اختیار آنان قرار دهد.

معاون سابق دادستان تهران با بیان اینکه زندان جای مناسبی برای ترک اعتیاد نیست اظهار داشت: اعتقاد داریم ارجاع و نگهداری معتادان در مراکز بازپروری به جای زندان در اصلاح و درمان این قشر بسیار تاثیرگذارتر است بنابراین باید به دنبال گسترش این مراکز باشیم.

وی افزود: وظیفه سازمان زندانها درمان معتادان نیست و دستگاه قضایی معتاد را مجرم می داند ولی با این حال در تمامی زندانهای کشور کلینیکهای مثلثی برای ترک اعتیاد معتادان ایجاد شده است.