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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

سالارکیا در گفتگو با مهر:

کلینیک مثلثی زندانها برای درمان معتادان/ معتاد مجرم است

کلینیک مثلثی زندانها برای درمان معتادان/ معتاد مجرم است

یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان زندانها درمان معتادان نیست گفت: از دیدگاه دستگاه قضایی معتاد مجرم است و سازمان بهزیستی مسئول نگهداری و جمع آوری معتادان جامعه است که پیشرفت چندانی در این امر حاصل نشده است.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان بهزیستی مسئول نگهداری و بازپروری معتادان جامعه است گفت: متاسفانه بهزیستی تا کنون پیشرفت چندانی در این امر نداشته است.

وی گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سازمان بهزیستی را در ایجاد مراکز بازپروری متناسب با ظرفیت معتادان یاری کند و اعتبار لازم را نیز در اختیار آنان قرار دهد.

معاون سابق دادستان تهران با بیان اینکه زندان جای مناسبی برای ترک اعتیاد نیست اظهار داشت: اعتقاد داریم ارجاع و نگهداری معتادان در مراکز بازپروری به جای زندان در اصلاح و درمان این قشر بسیار تاثیرگذارتر است بنابراین باید به دنبال گسترش این مراکز باشیم.
 
وی افزود: وظیفه سازمان زندانها درمان معتادان نیست و دستگاه قضایی معتاد را مجرم می داند ولی با این حال در تمامی زندانهای کشور کلینیکهای مثلثی برای ترک اعتیاد معتادان ایجاد شده است.
کد مطلب 1079358

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