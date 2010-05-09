به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت امروز در یک نشست خبری از برگزاری اولین کنگره ملی طب کار و سلامت شغلی در صنعت نفت خبر داد و گفت: در قالب این کنگره طی روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه سال جاری، آخرین اطلاعات و دستاوردهای طب صنعتی را اعلام خواهیم کرد.

محمد جواد کیان از قدمت بیش از 60 سال طب صنعتی در کشور خبر داد و اظهار داشت: بها دادن به نیروی انسانی به عنوانی نیروی محرکه هر سازمان سرمایه گرانبهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد به نحوی که این توجهات در مراکز صنعتی و تاسیسات جهت کاهش آسیب های شغلی باید مورد توجهات جدی باشد.

کیان از انجام معاینات دوره ای برای کارکنان این صنعت خبر داد و با بیان اینکه برای آنها برنامه ریزی های طبی در راستای ارتقاء سلامت شغلی در محیط کار صورت می گیرد، افزود: همکاری با دانشگاه ها، شناسایی امکانات و تجهیزات صنعتی در حوزه های طب کار، شناسایی شرکت های همکار و توانایی آنان در ارتقاء نگرش مدیران صنعت کشور در رابطه با ارتقاء شغلی و ارتقاء جایگاه سلامت در بین مدیران صنعت و همچنین ترسیم چشم انداز و آینده سلامت شغلی در بین کارکنان از اهداف اصلی برگزاری این کنگره محسوب می شود.

وی ترویج ارزشهای اسلامی با حفظ کرامت نیروی کار و ارتقاء فرهنگ سلامت شغلی و ایمنی و همچنین افزایش سطح همکاری بین نیروی کار و طب صنعتی را از اهداف دیگر برشمرد و بیان داشت: حوادث ناشی از کار بر عهده ما نیست ولی ارتقاء سطح سلامت شغلی افراد را دنبال می کنیم به نحوی که از این طریق هم اکنون 800 هزار شاغل رسمی، خانواده ها و بازنشستگان را تحت پوشش قرار داده ایم.

همچنین بلوری معاون این سازمان نیز با اشاره به مسئله بیماری های شغلی، گفت: متاسفانه در ارتباط با بیماری های شغلی و مشکلاتی که از این طریق برای افراد بوجود می آید اقدام خاصی انجام نمی شود و غرامتی نیز به افراد نمی پردازند.

وی به پیامدهای انسانی و اقتصادی ناشی از بیماری های شغلی اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب های شغلی ضمن کاهش کارآیی افراد موجب افت بهره وری نیز می شود که در برخی از موارد از کارافتادگی و فوت کارکنان را به دنبال دارد.

این مقام مسئول همچنین به بیماری هایی مانند سرطان ناشی از کار و بیماری های تنفسی به عنوان دو مشکل شایع در بین کارکنان صنعت نفت اشاره کرد و با بیان اینکه آمار بیماری های شغلی در این صنعت متفاوت است، افزود: هم اکنون 20 درصد از کارکنان عملیاتی شاغل در پالایشگاه ها دچار کاهش شنوایی و حدود 5 درصد از آنان نیز دچار اختلالات عضلانی و اسکلتی هستند.