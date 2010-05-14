سرنوشت ناقوس و صلیب کلیسای بوشهر مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سارقان حدود دو ماه پیش با دستبرد به این کلیسای تاریخی که به گفته برخی منابع زمان ساخت آن به تاسیس کمپانی هند خاوری یعنی اوایل قرن 19 میلادی در بوشهر برمی گردد ناقوس و صلیب نصب شده در آن را با خود بردند.

خبرنگار مهر با پیگیری و تماس با اداره کل میراث فرهنگی و گفتگو با مسئول روابط عمومی این اداره پیگیر اقدامات صورت گرفته سازمان در این زمینه شد که این مقام مسئول در پاسخ " انتشار هرگونه اخبار در این زمینه را مغرضانه خواند".

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که حدود دو ماه است که ناقوس و صلیب این کلیسای ثبت شده در فهرست آثار ملی از محل نصب خود جابه جا شده و هیچ واکنشی از سوی مقامات محلی در تائید یا تکذیب این موضوع ابراز نشده است.

این کلیسای کوچک در جوار ساختمان کنسولگری سابق انگلیس واداره دارایی پیشین بوشهر قرار دارد و متعلق به ارامنه گریگوری بوده که در سال 1818 میلادی تاسیس شده است. دراین کلیسا تعدادی قبور مسیحیان و انگلیسیهای کشته شده در جنگ جهانی اول وجود دارد. گنبد این کلیسا گچی است و در زیر گنبد، محراب و تالار موعظه قرار دارد.