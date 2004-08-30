درخشان : تمام مسووليت را قبول مي كنم ، ما بدهكار هستيم

به گزارش خبرنگار "مهر" محمد درخشان رييس فدراسيون جودو، سيد عبدالجليل رضوي نايب رييس اين فدراسيون و عليرضا اميني مدير تيم هاي ملي جودو به همراه آرش مير اسماعيلي پس ازبازگشت ازالمپيك آتن دريك نشست خبري شركت كرده و به تشريح عملكرد تيم ملي جودو در آتن پرداختند.

رييس فدراسيون جودو ضمن بيان مطلب فوق افزود: تحليل كلي در مورد جودوي ايران اين است كه درسومين حضور در المپيك با تركيبي كامل به ميدان رفتيم و از اين لحاظ جزمعدود كشورها بوديم . اما دربررسي اوزان مختلف بايد گفت جداي از آرش مير اسماعيلي كه مبارزه نكرد، در اوزان 90 و 100 كيلوگرم دور اول حذف شديم. البته فلاح جلو بود ولي در 4 ثانيه باخت . در 73 كيلوگرم حامد ملك محمدي كه تنها يك بار در مسابقات جهاني شركت كرده ، مقامي كسب نكرد. او 20 ساله است و بارقه اميد را براي داشتن يك جودوكار خوب روشن كرد. چاه خندق هم هر چند نتيجه نگرفت اولي نشان داد آينده اي روشن را پيش رو دارد. او يك مير اسماعيلي ديگر خواهد شد. در60- كيلوگرم، آخوند زاده در 3 بازي اول خوب بود اما در 2 بازي بعد مقابل گرجستان و كره اگر يك تاكتيك مناسب اتخاذ مي كرد مي توانست پيروز باشد. ميران هم در مقابل تاتار اوغلو بسيار خوب مبارزه كرد ولي در نيمه نهايي مقابل تمنوف روس كه حريف شناخته شده اي است نتوانست آن بازي خوب را ارايه دهد در مقابل "فن درخيس" هلندي هم خسته بود.

رييس فدراسيون جودو با بيان اينكه اسم ها ، انتظارات را بالا مي برند در بخش ديگري از سخنان خود گفت: انتظارات از تيم ملي جودو بالا بود اما ما نتوانستيم به آن پاسخ مناسب بدهيم . واقعيت اين است كه ما در اين تيم 3 نفر داشتيم كه تجربه مسابقه جهاني داشتند ، آرش اگر مسابقه مي داد تا فينال خيلي راحت پيش مي رفت. در مجموع اگر با واقعيت به اين مساله نگاه كنيم بايد گفت: بين سيدني و آتن 4 سال فاصله است. سطح جودوي ايران در آتن با سيدني قابل مقايسه نيست و اگر بخواهيم با مسابقات جهاني اوزاكا سال قبل مقايسه كنيم بايد گفته شود كه درحد و اندازه اوزاكا بوديم با يك سال پيشرفت. دريك كلام جودوي ايران مي توانست بهتر از اين نتيجه بگيرد . بازهم بايد تلاش خود را بيشتر كنيم. ما به كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني بدهكارهستيم . كوتاهي اگربود ازمن بود و مسووليت را مي پذيريم و جوابگو هستم.

رييس فدراسيون جودو در مورد تركيب مربيان تيم ملي گفت: اينكه بخواهيم سرمربي تيم ملي را كنار بگذاريم ، نه چنين كاري نخواهيم نكرد اما قصد داريم مربياني از ژاپن ، لهستان، گرجستان و بلغارستان را به خدمت بگيريم . يك كادر پرتعداد و قوي را تشكيل خواهيم داد . البته تغييراتي ايجاد خواهد شد.

عليرضا اميني مدير تيم هاي ملي جودو نيز در مورد باخت ميران به حريف روس و نيز عدم استعداد يابي در جودو گفت: اينكه چرا ميران باخت عوامل زيادي دارد . بخشي از آن بر مي گردد به مربي ، بخش ديگري به ورزشكار و بخش ديگر آن عوامل جانبي . در كل حريف او بهتر مبارزه كرد و نتيجه گرفت . اما در مورد استعداديابي بايد گفت: سيستم استعداديابي ما ايراد دارد. ما كارهاي بسياري در اين مورد انجام داده ايم . طرح آن آماده است و در صورت رسيدن به مرحله اجرا درآمدن اين مشكل رفع خواهد شد.