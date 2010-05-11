قباله و بنچاق گرو گذاشتیم تا جاده ورامین تعریض شود

استاندار تهران درگفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: متأسفانه کار تعریض این جاده به یک سری گرفتاریهایی برخورد که استانداری، اداره راه و مسئولان شهرستان ورامین مقصر نبودند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از زمینهایی که در مسیر تعریض قرار داشت، موقوفه بود که بر سر حل مشکل دعوا می شد و پرونده به دادگاه می رفت و دادگاه نیز تا حصول نتیجه، کل کار را متوقف می کرد تا مشکل حل شود.

تمدن افزود: وقتی این مشکلات پیش آمد، استانداری قباله و بنچاق گرو گذاشت تا اوقاف اجازه دهد که جاده ورامین در مسیر تعریض دچار مشکل نشود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر این پروژه به سرعت در حال اتمام است و به زودی افتتاح می شود؛ مدیر کل راه و ترابری استان تهران نیز پیش از این گفته بود این پروژه تا آخر خرداد ماه، بهره برداری می شود.

استاندار تهران افزود: البته یک درصد احتمال خطا باید گذاشته شود، ولی با سرعتی که در روند اجرایی پروژه دیده می شود، این طرح بزودی افتتاح خواهد شد.

وی یا دآوری کرد: مشکل اصلی تعریض جاده ری - ورامین که قرار بود دو ساله تحویل داده شود، مشکل تملّک زمین ها بود.

وعده دادند و رفتند

مدیر ارشد استان تهران افزود: در سالهای اخیر، وزرای راه و ترابری آمدند، وعده دادند و رفتند، ولی روند تعریض جاده کند شد.

وی تأکید کرد: دیگر وقتی باقی نمانده است که به مردم وعده داده شود و باید جاده تعریض شده و ایمن را هرچه زودتر به مردم تحویل داد.

استاندار تهران افزود: پس از تعریض این جاده، باید مقدمات اتصال آن به جاده قم - گرمسار و دیگر جاده های مواصلاتی فراهم شود.