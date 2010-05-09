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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

یدیعوت آحارونوت:

تل آویو درصدد سخت تر کردن اوضاع اسرای فلسطینی است

تل آویو درصدد سخت تر کردن اوضاع اسرای فلسطینی است

یک روزنامه عبری در گزارشی از تصمیم وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد یک طرح جدید با هدف سخت تر کردن اوضاع اسرای فلسطینی در زندانهای این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  یدیعوت آحارونوت در گزارشی نوشت : "اسحاق آهارونویچ" وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل مصمم به پیشبرد یک طرح جدید با هدف سخت تر کردن اوضاع اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی است.

این در حالیست که زندانهای این رژیم گزارش فوق را رد کرده اند.

بر اساس این گزارش محدودیت های جدید به معنی فشار بر حماس برای پیشبرد مسئله تبادل اسراست که به آزادی "گلعاد شالیت" منجر خواهد شد.

همچنین گفتگوهای کمیته ای متشکل از وزرای رژیم صهیونیستی درباره این طرح جدید که قرار بود امروز یکشنبه انجام شود، به مدت دو هفته به تعویق افتاده است.

یدیعوت آحارونوت در اولین گزارش خود طی هفته گذشته از مخالفت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح سخت کردن اوضاع اسرای فلسطینی خبر داد. این پیشنهاد شامل عدم اجازه به اسرای فلسطینی برای ادامه تحصیلات آکادمیک ، وادار کردن آنها به پوشیدن یک یونیفورم و محرومیت از دیدار با خویشاوندان و وکلای خود است.  

کد مطلب 1079458

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