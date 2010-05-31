منصور آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تاکنون چند طرح تحقیقاتی در زمینه آبزیان منطقه خلیج فارس در این واحد انجام شده است افزود: در این راستا طرح تحقیقاتی بیولوژی خیار دریایی استان هرمزگان انجام شد که به عنوان طرح برتر نوآوری و شکوفایی در منطقه هفت دانشگاه آزاد معرفی شد.

وی خیار دریایی را یکی از گونه های آبزی حوزه خلیج فارس معرفی کرد و اظهار داشت: خیار دریایی موجودی کف زی است و بیشتر در ناحیه جزر و مدی آبها دیده می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد قشم با اشاره به تحقیقات این واحد بر روی این نوع آبزی خاطرنشان کرد: از چهار ماه قبل این طرح تحقیقاتی بر روی این گونه آبزی با هدف شناسایی ذخایر این گونه آبزی و روشهای تکثیر مصنوعی آن در کشور آغاز شد و در حال حاضر در فاز تحقیقاتی است.

وی تاکید کرد: خیار دریایی در ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است در حالیکه در اکثر کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می گیرد. ذخایر ویتامینی این گونه بسیار بالا است به گونه ای که استفاده از گوشت آن در درمان بیماریهایی چون روماتیسم بسیار موثر است.

وی ادامه داد: پرورش و تکثیر مصنوعی خیار دریایی در کنار میگو امکانپذیر است از این رو پرورش این دو گونه می تواند ارزآوری خوبی برای کشور به ارمغان بیاورد.

به گزارش مهر، خیار دریایی گروه بزرگی از آبزیان را تشکیل می دهد و از نظر رده بندی جز راسته خارپوستان و رده خیاران دریایی است. این جاندار بدنی چرم مانند دارد و بیشتر در کف دریاها زندگی می کند و نامگذاری آن به خاطر شکل خیار مانند آن است.



خیار دریایی حیوان خزنده ای است که به آسانی روی گل سنگها یا صخره ها می خزد و تکه های غذا را توسط مایع چسبناکی که از دست هایش ترشح می شود از محیط اطراف خود جمع کرده و مصرف می کند. پراکنش این گونه ها بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و حدود 28 گونه از این آبزی خوراکی هستند. در سواحل سیستان و بلوچستان ایران بیشتر گونه Holothuria موجود است.



خیار دریایی گونه آبزی با ارزشی است که علاوه بر برخورداری از پروتئین کافی و ارزش غذایی بالا (55 درصد پروتئین و 2 درصد چربی) در درمان بسیاری از بیماریها و صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

خیار دریایی در کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله چین، تایوان، تایلند، اندونزی، کره، فیلیپین و دیگر کشورهای شرق آسیا از اهمیت خاصی برخوردار است. در بین این کشورها چین به عنوان بزرگترین تولید کننده، مصرف کننده و وارد کننده خیار دریایی به شمار می رود. در طب سنتی این کشور از خیار دریایی برای تصفیه خون، درمان بیماریهای کلیوی و نیز بیماریهای پوستی استفاده می شود.