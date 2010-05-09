  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

24 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان ایجاد می شود

24 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان ایجاد می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان از ایجاد 24 دارالقرآن جدید در سطح مدارس این استان خبر داد.

اردشیر فلاح گردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر تنها هشت دارالقرآن در سطح مدارس این استان فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: ما در سال جاری پیشنهاد ایجاد 24 دارالقرآن جدید در سطح مدارس استان را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده ایم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دیدگاه وزارتخانه و وزیر آموزش و پرورش احداث دارالقران در همه مدارس است مسئولین و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه این سازمان را حمایت کنند.

فلاح کردی با اشاره شهرستانهایی که در آنها دارالقرآن ایجاد شده است، بیان داشت: در حال حاضر در سطح مدارس شهرستانهای دورود، پلدختر، رومشکان، بروجرد، خرم آباد، اشترینان، چغلوندی و کوهدشت دارالقرآن وجود دارد.

فلاح کردی با اشاره به اجباری شدن یادگیری ورزش شنا در سطح مدارس عنوان کرد: تاکنون دستور العملی در این رابطه به استان ابلاغ نشده اما به محض شروع این طرح در کشور لرستان نیز آمادگی کامل در راستای اجرای طرح را دارد.

کد مطلب 1079507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها