24 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان ایجاد می شود

اردشیر فلاح گردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر تنها هشت دارالقرآن در سطح مدارس این استان فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: ما در سال جاری پیشنهاد ایجاد 24 دارالقرآن جدید در سطح مدارس استان را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده ایم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دیدگاه وزارتخانه و وزیر آموزش و پرورش احداث دارالقران در همه مدارس است مسئولین و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه این سازمان را حمایت کنند.

فلاح کردی با اشاره شهرستانهایی که در آنها دارالقرآن ایجاد شده است، بیان داشت: در حال حاضر در سطح مدارس شهرستانهای دورود، پلدختر، رومشکان، بروجرد، خرم آباد، اشترینان، چغلوندی و کوهدشت دارالقرآن وجود دارد.

فلاح کردی با اشاره به اجباری شدن یادگیری ورزش شنا در سطح مدارس عنوان کرد: تاکنون دستور العملی در این رابطه به استان ابلاغ نشده اما به محض شروع این طرح در کشور لرستان نیز آمادگی کامل در راستای اجرای طرح را دارد.