ذوب آهن؛ تیمی که نایب قهرمان دوره قبل را حذف کرد/ مس تیمی عجیب

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در گزارشی به بررسی دیدارهای روز دوم از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پرداخته است. یکی از دیدارها، بازی ذوب آهن اصفهان - مس کرمان است که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

در گزارش پایگاه خبری فوتبال آسیا در خصوص تیم ذوب آهن آمده است: اگرچه رقیب همشهری (سپاهان) با سابقه بیشتری که دارد نتوانست از گروهش بالا بیاید اما ذوبی‌ها با دو پیروزی پیاپی برابر بنیادکار و کسب 13 امتیاز صعود موفقی داشتند. آنها توانستند الاتحاد نایب قهرمان دوره قبل و الوحده قهرمان لیگ امارات را هم پایین دست خود نگه دارند.

نگارنده این گزارش از محمدرضا خلعتبری به عنوان بازیکن شاخص و کلیدی تیم ذوب آهن یاد کرده و در خصوص نقش منصور ابراهیم زاده در این تیم آورده است: او البته بیشتر از هرکس دیگری در ذوب آهن سابقه حضور در دیدارهای لیگ قهرمانان را دارد. همه دانشی که او از زمان حضور در سپاهان بدست آورد به علاوه سابقه کمک مربیگری و مربیگری تیم ملی او را به رهبر توانایی در رقابت‌های آسیایی تبدیل کرده است.

پایگاه خبری فوتبال آسیا همچنین از تیم مس کرمان به عنوان عجیب ترین تیم لیگ قهرمانان آسیا یاد کرده و در این خصوص آورده است: شاید عجیب ترین تیم لیگ قهرمانان این فصل مس کرمان باشد. نتایج غیر منتظره‌ای که شاگردان بوناچیچ گرفتند و در نهایت صعود پراضطرابی که داشتند آنها را از بقیه تیم‌ها متمایز کرد. مس کرمان می توانست تنها تیمی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان باشد که در دسته دوم لیگ یک کشور هم حضور دارد که البته به نظر می آید آنها از لبه پرتگاه سقوط خودشان را نجات داده باشند.

همانطور که انتظار می رفت سایت AFC به رجب زاده به عنوان مهره کلیدی تیم مس کرمان اشاره کرده و در معرفی لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم مس کرمان تاکید کرده است: او سپاهان را به نایب قهرمانی لیگ قهرمانان سال 2007 آسیا رسانده است. بالاتر از آن بهتر از هر مربی خارجی دیگری ذوب آهن را می شناسد و حتی ممکن است دست منصور ابراهیم زاده همکار سابق خود را هم از پیش بخواند!

ویژگی دیدار ذوب آهن اصفهان - مس کرمان از دید نگارنده پایگاه خبری فوتبال آسیا تنها برخورد دو تیم از یک کشور در مرحله شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا عنوان شده است. بدی آن این است که یکی از نماینده‌های دو کشور حتما حذف خواهد شد. خوبی آن این است که یکی از نماینده‌های کشور ایران حتما در مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد بود.