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۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۱۳

در گفت و گو با " مهر "

سعيدي راد : شاعران جوان به بيراهه مي روند / شعر ما متولي دولتي نمي خواهد

خبرگزاري " مهر " - گروه فرهنگ و ادب : عبدالرحيم سعيدي راد - شاعر ، گفت : كاش پيشكسوتان شعر ، دست جوانان شاعر امروز را مي گرفتند تا اين قدر به بيراهه نروند.

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب افزود :  تحول در شعر معاصر نياز به يك عزم و اراده قوي از سوي همه اهل شعر دارد. در سالهاي اخير بارها و بارها گفته شده  كه ادبيات و خصوصا شعر معاصر ، بي مرجع و رهاست.
وي تصريح كرد :  شعر ما متولي جدي مي خواهد ،  آن هم نه دولتي. بلكه خود جماعت شاعر بايد به اين احساس نياز برسند و دور هم جمع شوند.
سعيدي راد خاطرنشان ساخت :  يادمان باشد كه كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!... ما اگر خودمان قدر هم را ندانيم و براي خود برنامه اي نداشته باشيم كسي دست ما را نخواهد گرفت.... كاش پيشكسوتان شعر كه دست همه شان را مي بوسم كمي از خماري شعر بيرون مي آمدند و دست جوانان شعر امروز را ميگرفتند تا اينقدر بيراهه نروند.

کد مطلب 107968

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