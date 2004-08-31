سعيدي راد : شاعران جوان به بيراهه مي روند / شعر ما متولي دولتي نمي خواهد

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب افزود : تحول در شعر معاصر نياز به يك عزم و اراده قوي از سوي همه اهل شعر دارد. در سالهاي اخير بارها و بارها گفته شده كه ادبيات و خصوصا شعر معاصر ، بي مرجع و رهاست.

وي تصريح كرد : شعر ما متولي جدي مي خواهد ، آن هم نه دولتي. بلكه خود جماعت شاعر بايد به اين احساس نياز برسند و دور هم جمع شوند.

سعيدي راد خاطرنشان ساخت : يادمان باشد كه كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!... ما اگر خودمان قدر هم را ندانيم و براي خود برنامه اي نداشته باشيم كسي دست ما را نخواهد گرفت.... كاش پيشكسوتان شعر كه دست همه شان را مي بوسم كمي از خماري شعر بيرون مي آمدند و دست جوانان شعر امروز را ميگرفتند تا اينقدر بيراهه نروند.