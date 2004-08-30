22 نمايش از تهران در دهمين جشنواره بين المللي نمايش هاي عروسكي

به گزارش خبرگزاري "مهر" بنا بر اعلام روابط عمومي جشنواره نمايش هاي ايران زمين (هومن شباهنگ) ، شاپرك خانم (بنفشه بديعي)، زنگول (هديه حاجي طاهري)، پري كوچك دريايي (جليله هيبتان)، زال و سيمرغ (مرجان صفيعي ) ، هيچ نبود (زهره بهروزي نيا)، عجيب و غريب (نيلوفر رفيعي) ، بوي سيب ( فهميه آصفري)، حديث مرد ماهيگير (فرانك سعيدي)، پشت ديوار (سرو گل اسلاميان)، تصوير تورالله (مريم معيني)، مينا و پلنگ (فاطمه جعفري)، سه بچه خوك (افسانه زماني) ، دماغ (مجيد باغيان)، جشن سالگرد (روشنك روشن) ، پله نهم (مريم شهيدي )، طلوع (شيوا مسعودي) ، ماه پيشوني (آزاد انصاري)، هشت لحظه (زهرا صبري) ، سپيد برفي (شيوا صفوي)، كنار پنجره هاي جهان (سلما محسني)، پهلوان كچل (داود فتحعلي بيگي) به بخش مسابقه آثار صحنه اي جشنواره راه يافتند .
هيات بازبيني دهمين جشنواره بين المللي نمايشهاي عروسكي متشكل ازيوسف صديق ، محمود فرهنگ وفاطمه معتمد آريا از تاريخ يكم لغايت سوم شهريور ماه نمايشهاي فوق را در اداره برنامه هاي نمايشي مورد بازبيني و ارزيابي قرار دارند.
دهمين جشنواره بين المللي نمايش عروسكي از تاريخ 23 لغايت 30 شهريور ماه جاري در تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما