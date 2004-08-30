  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۴۴

اسامي نمايش هاي راه يافته به بخش مسابقه صحنه اي اعلام شد

22 نمايش از تهران در دهمين جشنواره بين المللي نمايش هاي عروسكي

با پايان يافتن بازبيني نمايش هاي متقاضي شركت در دهمين جشنواره بين المللي نمايشهاي عروسكي تهران ، از ميان 48 اثر متقاضي ، 22 نمايش از تهران به بخش صحنه اي راه يافت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  بنا بر اعلام روابط عمومي جشنواره نمايش هاي  ايران زمين (هومن شباهنگ) ، شاپرك خانم (بنفشه بديعي)، زنگول (هديه حاجي طاهري)،  پري كوچك دريايي (جليله هيبتان)، زال و سيمرغ (مرجان صفيعي ) ، هيچ نبود (زهره بهروزي نيا)، عجيب و غريب (نيلوفر رفيعي) ، بوي سيب ( فهميه آصفري)، حديث مرد ماهيگير (فرانك سعيدي)، پشت ديوار (سرو گل اسلاميان)، تصوير تورالله (مريم معيني)، مينا و پلنگ (فاطمه جعفري)، سه بچه خوك (افسانه زماني) ، دماغ (مجيد باغيان)، جشن سالگرد (روشنك روشن) ، پله نهم (مريم شهيدي )، طلوع (شيوا مسعودي) ، ماه پيشوني (آزاد انصاري)، هشت لحظه (زهرا صبري) ، سپيد برفي (شيوا صفوي)، كنار پنجره هاي جهان (سلما محسني)، پهلوان كچل (داود فتحعلي بيگي) به بخش مسابقه آثار صحنه اي جشنواره راه يافتند .

هيات بازبيني دهمين جشنواره بين المللي نمايشهاي عروسكي متشكل ازيوسف صديق ، محمود فرهنگ وفاطمه معتمد آريا از تاريخ يكم لغايت سوم شهريور ماه نمايشهاي فوق را در اداره برنامه هاي نمايشي مورد بازبيني و ارزيابي قرار دارند.

دهمين جشنواره بين المللي نمايش عروسكي از تاريخ 23 لغايت 30 شهريور ماه جاري در تهران برگزار خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 107970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها