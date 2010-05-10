شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع دستی هنر ایران راه اندازی می شود

محمد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، هدف از راه اندازی این شرکت را افزایش سودآوری و جان تازه بخشیدن به بخش صنایع دستی عنوان کرد و گفت: گستردگی فعالیت هنرمندان و کاهش هزینه های عرصه صنایع دستی همراه با افتتاح این شرکت حاصل می شود.

وی افزود: سهولت در فروش واحدهای تابعه و کاهش بار مالیاتی و استقلال عمل مدیران شرکت از دیگر راهبردهای اجرایی این طرح بشمار می رود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این واحد بشکل سهامی عام و تعاونی تاسیس می شود، بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع دستی هنر ایران با سرمایه اولیه به ارزش ریالی 50 میلیارد ریال که به 50 میلیون سهام عادی هزارریالی تقسیم شده است، راه اندازی می شود.

عبدلی با تاکید بر ثبت این شرکت در سازمان بورس منطقه ای، خاطرنشان کرد: خرید و فروش سهام شرکت از سوی هنرمندان و افراد عادی از اوایل خرداد ماه سالجاری امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: معرفی فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنایع دستی، فعال سازی امور تولید و توزیعی و بازرگانی هنرهای دستی و همچنین جذب مشارکت و ترویج پژوهش و آموزشهای لازم حرفه صنایع دستی و توانمندی سازی هنرمندان را از دیگر موضوعات کاربردی این شرکت است.

انواع قالی و گلیم، نساجی سنتی، رنگرزی و چاپهای سنتی، رودوزی و بافتنی، سفالگری و سرامیک سازی، فرآورده های پوست و چرم، هنرهای مرتبط با فلز، چوب، حصیربافی، طراحی سنتی و نگارگری، صحافی و جلدسازی سنتی، گیوه دوزی و نمدمالی از اهم صنایع دستی آذربایجان غربی هستند.



