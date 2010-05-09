باشگاه امدادگران در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هدف ساماندهی نیروهای امدادگر استان کرمان باشگاه امداد گران در کرمان ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون در استان کرمان هزار و 700 امدادگر آموزش دیده وجود دارد که دوره های آموزشی را به طور کامل فرا گرفته اند.

محمودی با اشاره به آمادگی امدادگران استان کرمان برای کمک رسانی در صورت بروز سوانح گفت: تجهیزات امدادی همچون سگهای زنده یاب و تجسس و ماشین آلات در کرمان به حد استاندارد رسیده است.

وی همچنین به وجود 38 هزار متر مربع انبار امدادی در کرمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون با انجام آموزشهای همگانی 140 هزار شهروند کرمانی عضو جمعیت هلال احمر هستند.

وی با اشاره به حادثه خیز بودن استان کرمان گفت: استان کرمان با توجه به وسعت یکی از حادثه خیز ترین استانهای کشور است به همین دلیل استان کرمان در بخش امدادرسانی به پنج منطقه تقسیم شده است.

وی همچنین افزایش آموزشهای همگانی را از سیاستهای اصلی جمعیت هلال احمر برشمرد و گفت: با افزایش پوشش این آموزشهای میزان تلفات در زمان بروز حادثه کاهش می یابد.