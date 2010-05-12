زنان آتش نشان ساماندهی می شوند

رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: امسال با ایجاد پنج پایگاه، طرح خانه به خانه توسط زنان داوطلب با هدف آموزشهای امدادی و مقابله با حریق و گاز CO اجرا می شود.