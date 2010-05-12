زنان آتش نشان ساماندهی می شوند

محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 6 هزار آتش نشان داوطلب در سال گذشته به عضویت آتش نشانی درآمدند اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و 500 نفر را زنان و دو هزار و 700 نفر را مردان داوطلب تشکیل می دهند.
وی گفت: در سال جاری در تمام 5 منطقه آتش نشانی تهران پایگاههای زنان داوطلب ایجاد می شود که هم اکنون اولین پایگاه زنان داوطلب آتش نشان در ایستگاه 77 خیابان ستارخان فعال است.
رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چراهمانند کشورهای پیشرفته و بر اساس قوانین شرعی از زنان آتش نشان برای نجات زنان حادثه دیده استفاده نمی شود گفت: قانونی برای استخدام زنان آتش نشان در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران تعریف نشده است.
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