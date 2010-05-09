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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

المپیاد جهانی زیست در کره /

اسامی تیم ملی المپیاد زیست شناسی ایران/ اعزام به کره جنوبی در تیر ماه

اسامی تیم ملی المپیاد زیست شناسی ایران/ اعزام به کره جنوبی در تیر ماه

اسامی اعضای تیم ملی المپیاد زیست شناسی کشورمان از سوی کمیته علمی المپیاد زیست شناسی باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته علمی المپیاد زیست شناسی باشگاه دانش پژوهان جوان پس از بررسی عملکرد هشت نفر از دانش آموزان دارنده مدال طلای کشوری و نتایج آزمونهای این افراد اسامی چهار نفر عضو تیم ملی المپیاد زیست شناسی جمهوری اسلامی ایران را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام کرد.

1- فرهاد پیشگر / رشت - گیلان
2- مهدی حکیمی نژاد / رشت - گیلان
3- محمد حسین متالهی اردکانی / یزد - یزد
4- فرنام محبی / شهرستانهای استان تهران - ری

این دانش آموزان از 20 تا 27 تیر ماه سال جاری در بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی المپیاد زیست شناسی که در کشور کره جنوبی برگزار می شود شرکت می کنند.

کد مطلب 1079871

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