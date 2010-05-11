برنامه مسابقات قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد/ ایران - کره‌ در گام اول

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز سه شنبه برنامه کامل مرحله گروهی و نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال آسیا (جوانان) که از یازدهم تا بیست و پنجم مهرماه سال 89 در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو در ایالت شاندونگ چین برگزار می شود، را اعلام کرد.

بر این اساس تیم زیر 19 سال کشورمان که در گروه D‌ این مسابقات قرار گرفته است، در نخستین دیدار خود روز دوشنبه دوازدهم مهرماه در ورزشگاه لینزی برابر کره جنوبی قرار می‌گیرد.

این دو تیم در مسابقه فینال مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که دو سال پیش(سال 2008) در ازبکستان برگزار شد، با همدیگر دیدار کردند که آن مسابقه با برتری 2 بر یک تیم ایران همراه شد. حالا این دو تیم در یک رده سنی بالاتر باید بار دیگر برابر هم به میدان خواهند رفت.

شاگردان علی دوستی روز چهارشنبه 14 مهرماه هم در ورزشگاه لینزی با استرالیا دیدار می کنند و در بازی پایانی خود روز جمعه 16 مهرماه در همین ورزشگاه به مصاف یمن می روند اما دیگر دیدار این گروه که باید بصورت همزمان برگزار شود در ورزشگاه زیبو و بین تیم‌های کره جنوبی و استرالیا انجام خواهد شد.

ضمن اینکه دیدار افتتاحیه این مسابقات روز یکشنبه 11 مهرماه بین تیم‌های فوتبال جوانان چین و عربستان در ورزشگاه زیبو برگزار می شود.

برنامه کامل مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا به شرح زیر است:

مرحله مقدماتی:

یکشنبه 11/07/89

گروه A:

* چین - ‌عربستان، ورزشگاه زیبو

* تایلند - سوریه، ورزشگاه زیبو

گروه B:

* ازبکستان - کره شمالی، ورزشگاه لینزی

* عراق - بحرین، ورزشگاه لینزی

دوشنبه 12/07/89

گروه C:

* امارات - ‍ژاپن، ورزشگاه زیبو

* ویتنام - اردن، ورزشگاه زیبو

گروه D:

* ایران - کره جنوبی، ورزشگاه لینزی

* استرالیا - یمن، ورزشگاه لینزی

سه‌شنبه 13/07/89

گروه A:

* عربستان - تایلند، ورزشگاه زیبو

* سوریه - چین، ورزشگاه زیبو

گروه B:

* کره شمالی - عراق، ورزشگاه لینزی

* بحرین - ازبکستان، ورزشگاه لینزی

چهارشنبه 14/07/89

گروه C:

* ژاپن - ویتنام، ورزشگاه زیبو

* اردن - امارات، ورزشگاه زیبو

گروه D:

* ایران - استرالیا، ورزشگاه لینزی

* یمن - کره جنوبی، ورزشگاه لینزی

پنجشنبه 15/07/89

گروه A:

* چین - تایلند، ورزشگاه زیبو

* عربستان - سوریه، ورزشگاه لینزی

گروه B:

* ازبکستان - عراق، ورزشگاه زیبو

* بحرین - کره شمالی، ورزشگاه لینزی

جمعه 16/07/89

گروه C:

* امارات - ویتنام، ورزشگاه زیبو

* ژاپن - اردن، ورزشگاه لینزی

گروه D:

* ایران - یمن، ورزشگاه لینزی

* کره جنوبی، استرالیا، ورزشگاه زیبو

مرحله یک چهارم نهایی:

دوشنبه 19/07/89

* تیم اول گروه A‌ - تیم دوم گروه B، ورزشگاه زیبو(بازی شماره یک)

* تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D، ورزشگاه لینزی(بازی شماره 2)

* تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ورزشگاه زیبو(بازی شماره 3)

* تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ورزشگاه لینزی(بازی شماره 4)

مرحله نیمه نهایی:

پنجشنبه 22/07/89

* برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 4

* برنده بازی شماره 2 - برنده بازی شماره 3