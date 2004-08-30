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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

براي شركت درسمينار توسعه فوتبال در افغانستان؛

محمد دادكان راهي زوريخ شد

رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان به منظور شركت درسمينار توسعه فوتبال افغانستان راهي زوريخ مقراصلي فدراسيون بين المللي فوتبال شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) ازسه كشور ايران ، ايتاليا و انگليس خواسته است تا با همكاري يكديگر به منظور رشد و توسعه فوتبال  دركشور افغانستان با يكديگر همكاري كنند . ازهمين رو روساي فدراسيون هاي اين چهاركشوردر سمينارمذكور راههاي همكاري و شرايط كمك به رشد فوتبال كشور محروم افغانستان را بررسي خواهند كرد .

گفتني است ايران بدليل همسايگي با افغانستان و تجارب ارزشمندي كه در اجراي پروژه گل ، برگزاري كلاسهاي تربيت مربي و داوري و همچنين برنامه ريزي درجهت برگزاري ليگ هاي حرفه اي برخوردار است از سوي فيفا براي كمك به توسعه فوتبال درافغانستان برگزيده شده است . پيش ازاين نيز كشورمان با امضاي يك پروتكل همكاري علاقمندي خود را در زمينه همكاري هاي ورزشي با افغانستان اعلام كرده بود . 

کد مطلب 107991

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