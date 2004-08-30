محمد دادكان راهي زوريخ شد

به گزارش خبرنگار"مهر" فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) ازسه كشور ايران ، ايتاليا و انگليس خواسته است تا با همكاري يكديگر به منظور رشد و توسعه فوتبال دركشور افغانستان با يكديگر همكاري كنند . ازهمين رو روساي فدراسيون هاي اين چهاركشوردر سمينارمذكور راههاي همكاري و شرايط كمك به رشد فوتبال كشور محروم افغانستان را بررسي خواهند كرد .

گفتني است ايران بدليل همسايگي با افغانستان و تجارب ارزشمندي كه در اجراي پروژه گل ، برگزاري كلاسهاي تربيت مربي و داوري و همچنين برنامه ريزي درجهت برگزاري ليگ هاي حرفه اي برخوردار است از سوي فيفا براي كمك به توسعه فوتبال درافغانستان برگزيده شده است . پيش ازاين نيز كشورمان با امضاي يك پروتكل همكاري علاقمندي خود را در زمينه همكاري هاي ورزشي با افغانستان اعلام كرده بود .