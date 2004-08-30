خطر حمله تروريستي فرانسه را تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " اياد علاوي " نخست وزيرعراق در ادامه اين گفتگو خاطر نشان ساخت : گمان مي رود پس از به گروگان گرفتن دو تبعه فرانسوي در اين كشور از سوي گروه موسوم به " ارتش اسلامي عراق " و در خواست آنها مبني بر لغو قانون منع حجاب در فرانسه خطر حمله تروريستي متوجه اين كشور باشد .

علاوي در ادامه اين گفتگو اظهار داشت : در شرايط كنوني لزوم مبارزه با تروريسم بيش از پيش محسوس بوده و بايد در راستاي تحقق آن اقدامات مقتضي انجام شود .

گفتني است روز گذشته دو تبعه فرانسه روز گذشته در عراق به گروگان گرفته شدند و گروه گروگانگير دليل اين امر را تلاش براي لغو قانون منع حجاب اعلام كردند .