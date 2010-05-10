599 نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گلستان داوطلب هستند

محمدیوسف ناصری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 332 نفر زن و 227 داوطلب مرد هستند که در سه رشته زبان و ادبیات فارسی، علوم گیاهی و زراعت به طور همزمان با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: کارت ورود به جلسه داوطلبان طی روزهای 20 تا 22 اردیبهشت ماه 89 از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه به نشانی www.azmoon.com توزیع می‌شود.

ناصری گفت: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد در نیمه اول شهریور ماه 89 اعلام می شود.

تعداد رشته های دانشگاه آزاد گرگان افزایش یافت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نیز گفت: با تلاش و پیگیری های مستمر سه رشته کارشناسی جدید به مجموعه رشته های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اضافه شده و این رشته ها مورد پذیرش شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز رسیده است.

رضاعلی محسنی افزود: این رشته ها شامل کارشناسی زیست شناسی با گرایش علوم جانوری، کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی است.

وی اظهار داشت: با تصویب این سه رشته جدید تعداد رشته های این واحد به 61 رشته افزایش یافت و در حال حاضر دارای سه رشته کارشناسی ارشد، 28 رشته کاردانی، 30 رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است.