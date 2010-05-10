محمدرضا بایرامی که در نمایشگاه کتاب حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: فضای نمایشگاه آنقدر شلوغ است که امکان بازدید و خرید فراهم نیست. با شلوغی موجود مخاطب واقعی کتاب امکان این را نمی یابد که از نمایشگاه بهره ببرد.

وی ادامه داد: شکل اجرای نمایشگاه این اجازه را نمی دهد که بتوان از آن به درستی بهره برد. برای رسیدن به غرفه ها و دیدن کتابها آدم باید دوپینگ کرده و از جان گذشته مردم را کنار بزند و اگر اتفاقی برایش نیفتد شاید بتواند به مقصد برسد.

نویسنده "کوه مرا صدا زد" با تاکید بر اینکه آنچه به نام نمایشگاه کتاب امروز در تهران اجرا می شود نمایشگاه نیست بلکه فروشگاه است توضیح داد: در وضعیت فعلی آنچه ما به نام نمایشگاه کتاب می بینیم با تعریف واقعی آن فاصله دارد و به تعریف فروشگاه نزدیک تر است گرچه با تعریف فروشگاه هم اشکالهای اساسی دارد که کسی هم به فکر برطرف کردن آن نیست.

بایرامی افزود: مهمترین مشکلی که نمایشگاه در حال حاضر دارد این است که غرفه های ناشران تقسیم بندی تخصصی نشده است. برای مخاطبی که به دنبال آثار در حوزه های تخصصی است بهتر این است که ناشران آن حوزه را به طور متمرکز در یک بخش ببیند نه اینکه برای خرید کتاب مدنظر لازم باشد پرسان پرسان همه نمایشگاه را زیرپا بگذارد.

وی چینش تخصصی غرفه ناشران را ضرورتی دانست که از آن غفلت شده است و گفت: با چینش الفبایی مخاطب برای رسیدن به نیاز تخصصی خود دچار سردرگمی و از جستجوی زیاد آن هم در شلوغی نمایشگاه دچار خستگی می شود. اگر غرفه ناشران بر اساس حیطه تخصصی ارائه آثارشان چیده شود دیگر من به عنوان یک بازدیدکننده وقت و انرژی کمتری صرف کرده و برای دیگران هم مزاحمت کمتری ایجاد می کنم.

نویسنده رمان "پل معلق" اضافه کرد: دلیل این امر هم این است که نمایشگاه مدیریت درستی نداشته و اگر وضع به همین منوال پیش رود به نظر نمی رسد مدیریت درستی هم پیدا کند. نمایشگاه فعلی در حد یک فروشگاه نابسامان است که نمود آن در مسائل و حاشیه هایی چون مساله پارکینگ دیده می شود.

بایرامی بیان کرد: پس از این همه سال نمایشگاه هنوز جای مناسبی ندارد و مخاطب سرگردان است. برخورد فعلی مسئولان با نمایشگاه به نوعی فرصت سوزی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه کتاب آنقدر جذابیت دارد که مردم برای خرید آن اقدام کنندهو به نمایشگاه بیایند، گفت: موضوعی دیدن نمایشگاه باعث می شود هم مخاطب بهتر به آنچه می خواهد دست پیدا کند هم ناشران بهتر آثارشان را ارائه کنند همچنین فروش کتابها هم بیشتر می شود.