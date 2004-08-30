نيويورك به پادگان نظامي تبديل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الاهرام مصر نوشت : همزمان با آغاز كنگره جمهوريخواهان هزاران آمريكايي براي محكوم كردن سياست هاي بوش به سوي نيويورك سرازير مي شوند.



هزاران آمريكايي در قالب كاروان هايي از روز گذشته براي شركت در تظاهرات گسترده درمحكوميت سياستهاي جنگ طلبانه بوش و جنگ اخير دولت وي عليه عراق به سوي نيويورك حركت كرده اند.



به همين علت، هزاران مامور امنيتي و پليس براي تامين امنيت كنگره جمهوريخواهان در نقاط مختلف شهر نيويورك مستقر شده اند و بي سابقه ترين تدابير امنيتي را براي حزب رئيس جمهور فعلي آمريكا به اجرا گذاشته اند كه اين شهر بندري را به پادگان نظامي تبديل كرده است.



هزاران آمريكايي روز گذشته فرياد زدند جهان به سياستهاي بوش نه مي گويد.



اين كنگره در حالي برگزار مي شود كه دفتر آمار آمريكا شمار فقراي اين كشور را حدود 36 ميليون تن اعلام كرد و نرخ بيكاري را 5/5 درصد اعلام كرد.



برنامه هاي كنگره جمهوريخواهان امروز درميان تدابير شديد امنيتي درحالي آغاز مي شود كه نيويورك را به يك پادگان بزرگ نظامي تبديل كرده است .



در حالي كه بوش مي خواهد پنجشنبه آينده در آخرين روز برگزاري اين كنگره سخنان مهمي درباره ديدگاه خود براي آينده آمريكا ايراد كند كه بر آينده اقتصاد آمريكا و جنگ در عراق متمركز خواهد بود، گروه هاي مختلف مردم آمريكا نيز براي نشان دادن مخالفت خود با سياست هاي جنگ طلبانه و توسعه طلبانه بوش به سوي شهر نيويورك سرازير شده اند.



گروه هاي مختلف مردم آمريكا قرار است در بزرگترين تظاهرات ضد بوش شعار " جهان به سياست هاي بوش نه مي گويد" شركت كنند.



بوش در حالي مي خواهد با اتكا به نتيجه نظرسنجي هايي كه پيشرفت وي را بر رقيب دمكراتش جان كري نشان مي دهد، در اين كنگره سخنراني كند كه اقتصاد آمريكا با افت و كاهش رشد روبرو است و آماري درباره افزايش تعداد فقرا به 36 ميليون تن و افزايش نرخ بيكاري در آمريكا منتشر شده است.



بوش همچنين به ارزيابي اشتباهش درباره عراق اعتراف كرد.



بوش چند روز پيش از برگزاري اين كنگره مدعي شد با سرنگوني رژيم طالبان و صدام درافغانستان و عراق و دست برداشتن ليبي از سلاح هاي كشتار جمعي ، آمريكا را امن تر كرده است .



ادعاهاي بوش در حالي است كه تنها در ايالت اوهايو حدود 230 هزار تن شغل غير كشاورزي و 170 هزار تن ديگر شغل صنعتي خود را از هنگامي كه بوش در سال 2001 روي كار آمده است از دست داده اند و بيكار شده اند و ترس و وحشت در ميان مردم آمريكا از احتمال حملات تروريستي به بالاترين حد خود رسيده است .

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