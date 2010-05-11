کمبود کودهای شیمیایی برای کشاورزان دماوندی مشکل ساز شده است

معاون اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با تایید کمبود کودهای شیمیایی در این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: کمبود کودهای شیمیایی از جمله کاستیهای مهم بخش کشاورزی شهرستان دماوند است.

حمیدرضا خلیلی ادامه داد: بحث کمبود کودهای تقویت کننده محصولات کشاورزی به مدیریتهای استانی جهاد کشاورزی ابلاغ شده و امیدواریم به زودی این معضل برطرف شود.

این مسئول در تشریح دلایل کمبود کود شیمیایی در کشاورزی اظهار داشت: دلایل متعددی در بروز این کاستی وجود دارد که از جمله می توان به سیاست تغییر فرهنگ استفاده از کودهای بیولوژیکی بجای انواع شیمیایی این مواد تقویت کننده اشاره کرد.

وی پیرامون چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی در گذشته یادآور شد: در سالیان گذشته برای تمامی اراضی کشاورزی مناطق مختلف کشور و بدون توجه به گونه خاک، کودهای شیمیایی با مواد ترکیبی یکسان توصیه می شد.

خلیلی بیان داشت: شاکله کودهای مذکور را مواد شیمیایی متعددی در دو قالب "میکرو" و "ماکرو" شامل می شود که در آنها فسفر، پتاسیم، آهن، مس، منگنز و... به کار رفته است و استفاده بیش از حد، پیش از سنجش موقعیت و شناخت ساختار شیمیایی خاک (خاک سنجی) می تواند در دراز مدت اثرات منفی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

معاون اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند کودهای طبیعی را مناسبتر از مواد شیمیایی تقویت کننده دانست و گفت: با توجه به موارد ذکر شده استفاده از کودهای شیمیای می بایست تنها در راستای رفع کمبودهای خاک زراعی و در اندازه های کارشناسی شده صورت پذیرد و بخش تقویت کننده محصولات بر عهده کودها بیولوژیکی گذاشته شود.

بدون شک یکی از اساسی ترین عوامل در تولید با کیفیت و کمیت محصولات گیاهی، رساندن به موقع کودهای تقویتزای مناسب به اراضی تحت کشت می باشد.

اما در سال جاری کمبود کودهای شیمیای در شهرستان دماوند موجب نارضایتی برخی کشاورزان این شهرستان شده که در صورت عدم جبران، این کاستی می تواند بر میزان تولید و کیفیت محصولات کشاورزی تاثیرات منفی بسزایی را داشته باشد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و یکی از قطبهای عمده کشاورزی استان تهران محسوب می شود.