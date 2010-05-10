اورژانس هوایی در مازندران فعال می شود

محمد مهدی ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: با پیگیری های صورت گرفته تمام کانکس های اورژانس به ساختمان تبدیل می شود و اورژانس هوایی نیز در استان راه اندازی خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد: این گونه تقدیرها در مقابل ایثار و فداکاری های پرسنل اورژانس 115 بسیار ناچیز است چراکه شغل پرسنل مرکز فوریت های پزشکی به دلیل نجات جان انسانها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به حمایت و توجه بیشتری نیاز دارد.

وی با تاکید بر ارتقای خدمات اورژانس 115، تصریح کرد: زمان رسیدن پرسنل 115 استان مازندران بربالین بیمار باید از استاندارد کشوری بهتر و با افزایش دقت و سرعت عمل، ارتقای رضایتمندی بیماران حاصل شود .

وی از تمرکز پرداخت اضافه کار در دانشگاه خبر داد و گفت: تمام اضافه کاری های پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان نیمه اول هرماه پرداخت خواهد شد.