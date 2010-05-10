آغاز اردوی مشترک جودوکاران ایران در کاخ ورزش تونس/ نتایج کامل اوزان مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که به مدت سه روز در کاخ ورزش تونس جریان داشت شب گذشته با شناخت نفرات برتر به کار خود خاتمه داد. طبق برنامه از امروز اردوی مشترک بین المللی با حضور تمامی ورزشکارانی که در این رقابتها حضور داشتند آغاز می شوند.

اعضای تیم ملی ایران به همراه وحید سرلک این فرصت را دارند که به مدت چهار روز با رقبای خود که نتیجه را به آنها واگذار کردند و حتی نفرات برتر برتر و مدال آوران رقابتهای جهانی و المپیک که در تونس حاضر هستند تمرین کرده و ضمن کسب تجربه روی نقاط ضعف و قوت خود کار کنند.

این دوره از رقابتها اولین مرحله از مسابقات گزینشی المپیک بود که با حضور 348 جودوکار از 43 کشور جهان به مدت سه روز برگزارشد. از میان 7 مدال توزیع شده این رقابتها دو مدال را ژاپنی ها تصاحب کردند و 5 مدال هم به ازبکستان، اسلوونی ، اوکراین ، آلمان و بلاروس تعلق گرفت. تیم ایران هم با پنج شکست به هیچ سهمیه ای دست نیافت.

نتایج کامل این دوره از مسابقات در اوزان مختلف:

وزن 60- کیلوگرم:1- رشید سوبیروف(ازبکستان) 2- ماساکی فوکوکا 3- آنتون خوروشیلوف (روسیه) و زانتایارا(اکراین)

وزن 66- کیلوگرم:1- روک دارکیسیچ(اسلوونی) 2- آنگواری(مجارستان)3 -فلورنت اورانی(فرانسه) و اکیبایوف(قزاقستان)

وزن 73- کیلوگرم:1- ولادمیر سروکا(اکراین) 2-آکیموتو(ژاپن) 3-ون تیچلت(بلژیک) و کازوکوف(روسیه)

وزن 81- کیلوگرم:1- اوله بیچوف(آلمان)2-چیلرهو(برزیل) 3-المونت( هلند) و مامینوف(ازبکستان)

وزن 90- کیلوگرم:1- تاکاشی اونو(ژاپن) 2- الکان ممدوف(آذربایجان) 3- لیپارتنلی(گرجستان) و گاسیوف(روسیه)

وزن 100- کیلوگرم:1- یوحان بودلین(بلاروس) 2- سیتگلمان(فرانسه) 3- زورحالینی(گرجستان) و دنیسوف(اکراین)

وزن 100+ کیلوگرم: 1- کیجی سوزوکی(ژاپن)2-بارنا(مجارستان) 3- تولزر(آلمان) و کازیوکو(ژاپن)