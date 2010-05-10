موافقت اتحادیه اروپا با بسته نجات 750 میلیارد یورویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا موافقت خود را با اعطای بسته کمکی 750 میلیارد یورویی (960 میلیارد دلار) برای نجات یورو و حمایت از اوضاع اقتصادی کشورهای اروپایی آسیب پذیر اعلام کردند.

بر اساس این گزارش اوایل صبح امروز دوشنبه وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا پس از 11 ساعت مذاکره در بروکسل پایتخت بلژیک موافقت خود را با اعطای بسته کمکی 960 میلیارد دلاری برای نجات یورو و حمایت از اوضاع اقتصادی کشورهای اروپایی آسیب پذیر اعلام کرده و تصریح کردند: مادامی که نیازمند نجات ثبات اقتصادی باشیم، این مکانیزم استفاده می شود.

طبق این بسته کمکی که به مدت سه سال به طول می انجامد، کمیسیون اتحادیه اروپا 60 میلیارد یورو را برای نجات یورو و حمایت از اوضاع اقتصادی کشورهای اروپایی آسیب پذیر تهیه می کند. در همین حال 16 کشور اروپایی قول کمک 440 میلیارد یورویی را داده اند.