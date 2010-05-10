گروه تیم فوتبال جوانان ایران وحشتناک است/ دیگر تیم ضعیفی وجود ندارد

علی دوستی که در حال حاضر به همراه تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در اردوی ارمنستان حضور دارد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، در مورد قرعه کشی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: شواهد نشان می دهد ما در سخت ترین گروه قرار گرفته ایم به همین دلیل باید برای رسیدن به موفقیت در این گروه سخت، با آمادگی کامل به میدان برویم.

وی افزود: فوتبال پایه آسیا در حال پیشرفت چشمگیری است و قطعا هیچ تیم ضعیفی در این مسابقات حضور ندارد و ما هم که می‌خواهیم به جام جهانی صعود کنیم، باید برابر تمام حریفان به پیروزی دست یابیم. به همین دلیل باید با شناخت کامل از حریفان و وضعیت جوی محل برگزاری مسابقات، به چین سفر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مورد تیم‌های حاضر در گروه D اضافه کرد: کره جنوبی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در نیجریه به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد و سال گذشته هم که نایب قهرمان آسیا شد. استرالیا هم که قدرتش برای همه مشخص است، یمن هم در دوره گذشته حتی از گروهش صعود کرد اما به دلیل داشتن بازیکنان صغرسن از دور مسابقات کنار رفت.

وی ادامه داد: تمام این مسائل نشان می دهد ما در گروهی سخت و وحشتناکی قرار گرفته ایم اما مردم و بازیکنان ایرانی مرد روزهای سخت هستند. ضمن اینکه ما می توانیم با تکیه بر برنامه ریزی مناسب و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای تیم‌های پایه، شانس خود را برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات بیشتر کنیم.

دوستی با بیان اینکه باید خودمان را به بهترین شکل برای این بازی‌ها و نبردهای سخت آماده کنیم، تاکید کرد: شاید دیدار ما با کره‌جنوبی را بتوان فینال زودرس این جام نامید زیرا آنها هم مانند تیم ما از تجربه‌های بسیار خوب حضور در مسابقات آسیایی و جهانی برخوردارند اما در مجموع همه بازی‌ها برای ما مهم و سخت است.

وی با اشاره به اینکه با توکل به خدا، دعای مردم، تلاش بازیکنان و حمایت فدراسیون و کمیته جوانان با تمام توان در این مسابقات شرکت می کنیم، خاطرنشان کرد: برای ما قرار گرفتن در کدام جایگاه مهم نیست بلکه سعی می کنیم ابتدا از مرحله گروهی صعود کرده و پس از آن با پیروزی در مرحله حذفی، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را کسب کنیم.

" مهمترین بازی ما، مسابقه نخست است که باید در آن پیروز شویم." سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران با بیان این مسئله افزود: در صورتیکه برای فدراسیون فوتبال مقدور باشد، دوست داریم پیش از آغاز این مسابقات اردویی را در شهر محل برگزاری این جام برگزار کنیم تا شناخت کاملی از وضعیت جوی آنجا بدست آوریم.

دوستی در پایان گفت: ما برای موفقیت در این مسابقات احتیاج به کمک همه کارشناسان و مردم داریم زیرا با تکیه بر تجربه، خرد و فکر جمعی می توانیم با قدرت بیشتر در این جام شرکت و برای فوتبال ایران مجددا افتخار آفرینی کنیم.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در گروه D و با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه شد.