طرح جدید کابل برای صلح با طالبان/ جنگ طلبان تبعید می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین می نویسد که این طرح صلح پیش از تشکیل لویی جرگه در اواخر ماه می مطرح می شود.

این روزنامه می نویسد که در پیش‌نویس طرح صلحی که دولت افغانستان در دست بررسی دارد آمده است : از رهبران طالبان خواسته می شود یا با توقف جنگ موافقت کنند و یا آنکه به خارج از کشور تبعید می شوند.

در پیش ‌نویس این طرح همچنین درخواست شده شورشیان از رده‌ بندی "افراط ‌گرا" خارج شوند و شغل برای افرادی که توسل به خشونت را کنار بگذارند، ایجاد خواهد شد.

به نوشته گاردین، این پیشنهاد چند هفته پیش از تشکیل "لویی جرگه" که عبارت از شورای ریش‌ سفیدان افغان در کابل است، مطرح می‌شود.

قرار است ۲۹ ماه می "لویی جرگه" چگونگی ایجاد صلح با شبه نظامیان و شورشیان را مورد بحث و بررسی قرار دهد.



این در حالی است که قرار است امروز دوشنبه "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان با "باراک اوباما" همتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار کند.