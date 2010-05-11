"دیروز و امروز شعر فارسی "در نمایشگاه کتاب عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب 20 مقاله فلسفی و دو گفتگو را شامل می شود . مقاله هایی درباره حافظ پژوهی، غزلسرایی نیز از سوی این انتشارات درنمایشگاه کتاب عرضه شده است .

کتابهای مشتی نور سرد، نردبان در بیابان نیز از سوی انتشارات نیلوفر در نمایشگاه ارائه شده است .

منطق موجهات، مجموعه مقاله ای از ارسطو تا گودل، شعر و شناخت از سوی انتشارات مروارید و کتاب درآمدی بر منطق جدید از انتشارات علمی و فرهنگی و کتاب نظریه ادبیات که ترجمه است و چاپ چهارم سعدی از سوی انتشارات نوآوران در نمایشگاه کتاب امسال قابل دسترسی هستند .

کتابی هم از علیرضا پور مسلمی با نام " شعر؛ آیینه اندیشه" از انتشارات نیلوفر که تحقیقی در مورد زبان ، استعاره و طبیعت در شعرهای ضیاء موحد است و4 شعر موحد را بازخوانی و تعبیر کرده است در نمایشگاه عرضه شده است .