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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

به رغم لغو برخی پروازها؛

خاکسترهای آتشفشانی سفر پاپ به پرتغال را تغییر نداده است

خاکسترهای آتشفشانی سفر پاپ به پرتغال را تغییر نداده است

صدها پرواز در فرودگاههای لیسبون به مونیخ دیروز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه لغو شد و برخی از مناطق هوایی اروپایی به علت ابر خاکستری آتشفشان ایسلند بسته شد، در این میان رهبر کاتولیکهای جهان قرار است روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه برای زیارت به شهر فاطیما پرتغال سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تمام پروازها به شهر پورتو در شمال پرتغال و ازورز معلق شده است و مقامات نیز اظهار داشته اند فرودگاه تا 12 ظهر دوشنبه به وقت گرینویچ بسته است.

قرار است پاپ بندیکت شانزدهم روز سه شنبه برای سفری چهار روزه وارد پرتغال شود. واتیکان نیز دیروز اعلام کرد به رغم اختلاف درسفرهای هوایی برنامه سفرپاپ هنوز تغییر نکرده است.
 
فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان اظهار داشت: در حال حاضر انتطار هیچ تغییری در برنامه نداریم.
 
بازگشت ابرهای حاصل از خاکستر آتشفشان ایسلند بر سفرهای هوایی بسیاری از کشورهای جنوب اروپا به ویژه در فرانسه، ایتالیا، اتریش و آلمان تأثیر گذار بوده است.
کد مطلب 1080046

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