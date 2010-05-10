78 کانون تب برفکی در همدان شناسایی شد

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: بیماری تب برفکی در 32 کانون جمعیت گاوی و 46 کانون جمعیت گوسفندی شیوع پیدا کرده است.

کریمی اظهار داشت: در همین زمینه از 216 راس گاو مبتلا 16 راس و از 1332 راس گوسفند مبتلا 427 راس تلف شدند.

وی اطلاع رسانی به دامپزشکان برای رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از تردد در بین دام و روستاییان را از برنامه های این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیماری کاملاً کنترل شده است به نحوی که هر چند روز یک بار، یک مورد شناخته می شود.

وی در مورد انتقال این بیماری در بین انسان و دام تاکید کرد: تنها در افرادی که با دام در تماس مستقیم هستند و تماس زیادی با دام دارند احتمال انتقال وجود دارد که به صورت تاولهایی در سطح پوست آنها ظاهر می‌شود.

کریمی با تاکید بر اینکه مراکز بسته بندی گوشت و مراکز عرضه آن به صورت مستمر نظارت می‌شوند، گفت: در مراکز جمع آوری شیر و لبنیات نیز نظارت وجود دارد و تمام آزمایش‌های لازم بر روی مواد انجام می شود.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان همدان خواستاراستفاده از مواد بهداشتی و ضدعفونی شد و گفت: دامداران باید در صورت مشاهده وجود زخم در سم و دهان دام هرچه سریع‌تر قضیه را به دامپزشکی اطلاع و مایع کوبی را انجام دهند.

کریمی افزود: تاکنون 54 هزار و 555 راس گاو و گوساله و 300 هزار 924 راس بز و گوسفند علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده اند.