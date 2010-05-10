سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه مجلس با نمایندگان دولت اظهارداشت: در این جلسه که با حضور فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت برگزار شد، گزارشی از چگونگی برنامه دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از جمله ماده 7 این قانون مبنی بر نسبت سهم خانوار در توزیع یارانه ها ارائه شد.

وی ادامه داد: بخشی از توضیحات نمایندگان دولت مبنی بر اولویت توزیع یارانه ها به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بود.

سخنگوی کمیسیون ویِژه مجلس در پاسخ به این سئوال که با توجه تصمیم دولت برای اجرای مقدمات افتتاح حساب بانکی برای واریز مبالغ نقدی یارانه ها از خردادماه ، آیا این روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را با تاخیر مواجه می کند، گفت: تا آنجا که ما مطلع هستیم اجرای هدفمند کردن با تاخیر بیشتری از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد زیرا طبق گزارشات ارائه شده به کمیسیون ، بخش زیادی از مقدمات اجرای این قانون هنوز فراهم نشده است.

دلخوش یادآور شد: جلسه کمیسیون ویژه با نمایندگان دولت درخصوص روشهای درنظر گرفته شده از سوی دولت برای اجرای قانون مذکور عصر امروز نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، دور جدید جمع آوری اطلاعات خانوار برای باز توزیع یارانه ها از امروز دوشنبه آغاز شده است . قانون هدفمند کردن یارانه ها سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، مسئولان دولتی در روزهای اخیر خبر داده‌اند که اقدامات اجرایی برای افتتاح حساب بانکی مردم با هدف دریافت یارانه نقدی خرداد ماه آغاز می شود . مجلس دولت را مجاز به کسب در آمد 20 هزار میلیارد تومانی از حذف بخشی از یارانه ها در سال جاری کرده است و دولت کسب کل این درآمد را به 6 ماه دوم سال موکول کرده است .