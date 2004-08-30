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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۱۱

رقابتهاي فوتبال جام صلح و دوستي - تهران

پيروزي پاس مقابل شاگردان وينكو بگوويچ

تيم فوتبال پاس دراولين ديدار رقابتهاي فوتبال جام صلح و دوستي موفق شد تيم الوصل را شكست دهد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اولين ديدار جام صلح و دوستي عصر امروز در ورزشگاه آزادي تهران بين دوتيم فوتبال پاس والوصل امارات برگزارشد كه طي آن تيم پاس با نتيجه 3 بر 1 شاگردان وينكو بگوويچ را شكست داد. دراين ديدارابتدا الوصل توسط مبارك به گل برتري دست يافت اما درادامه اين ديدارپاس دردقايق 21 ، 41 و 66 توسط بهنام ابولقاسم پور، خداداد عزيري و محسن بياتي نيا به گل رسيد تا پيروزاين ميدان لقب بگيرد.
ديداردوم روزاول مسابقات جام صلح و دوستي ازدقايقي ديگربين دوتيم استقلال و الشعب امارات برگزارخواهد شد. اين مسابقات روزهاي چهارشنبه وجمعه نيز پيگيري مي شود.

کد مطلب 108010

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