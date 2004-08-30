تيراندازي به خودروي سفارت آمريكا در جده

به گزارش خبرگزاري مهر، سفارت آمريكا امروز دوشنبه اعلام كرد درشهر جده به يكي از خودروهاي اين سفارت تيراندازي شده است .



اين شبكه به جزئيات بيشتري از اين خبر اشاره اي نكرد.



شايان ذكر است عربستان طي ماه هاي گذشته شاهد حملات متعددي عليه منافع آمريكا و غرب بود كه طي آن در جريان رشته انفجارهايي شماري از اتباع خارجي نيز كشته و زخمي شدند.



همچنين اعضاي شبكه القاعده شاخه عربستان دو ماه پيش يك گروگان آمريكايي را به دليل برآورده نشدن مطالبات خود به قتل رسانده بودند.



دامنه تهديدها و حملات عليه منافع آمريكا و اتباع اين كشور در عربستان تا حدي بود كه دولت بوش بارها به اتباع خود درباره سفر به عربستان هشدار داده و از كاركنان خود در اين كشور خواسته است مسائل امنيتي را رعايت كنند.

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