تيراندازي به خودروي سفارت آمريكا در جده

به گزارش خبرگزاري مهر، سفارت آمريكا امروز دوشنبه اعلام كرد درشهر جده به يكي از خودروهاي اين سفارت تيراندازي شده است .
اين شبكه به جزئيات بيشتري از اين خبر اشاره اي نكرد.
شايان ذكر است عربستان طي ماه هاي گذشته شاهد حملات متعددي عليه منافع آمريكا و غرب بود كه طي آن در جريان رشته انفجارهايي شماري از اتباع خارجي نيز كشته و زخمي شدند.
همچنين اعضاي شبكه القاعده شاخه عربستان دو ماه پيش يك گروگان آمريكايي را به دليل برآورده نشدن مطالبات خود به قتل رسانده بودند.
دامنه تهديدها و حملات عليه منافع آمريكا و اتباع اين كشور در عربستان تا حدي بود كه دولت بوش بارها به اتباع خود درباره سفر به عربستان هشدار داده و از كاركنان خود در اين كشور خواسته است مسائل امنيتي را رعايت كنند.
شبكه خبري الجزيره قطر از تيراندازي به يكي از خودروهاي سفارت آمريكا در جده عربستان خبر داد.
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