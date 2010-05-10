دانشگاه سمنان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محور جذب می کند

رحمان بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: بر اساس موافقت شورای گسترش آموزش عالی، این دانشگاه به شیوه آموزشی در تمامی رشته های دائر دانشجوی کارشناسی ارشد می گیرد.

وی با بیان اینکه در کنکور کارشناسی ارشد از سال گذشته، سه نوع شیوه پذیرش دانشجو اعمال شده است، گفت: شیوه پذیرش آموزشی پژوهشی یکی از روش های جذب دانشجو است.

به گفته وی، وزارت علوم با سیاستی جدید در راستای افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی برای اولین بار روش آموزش محور را نیز به روش پذیرش دانشجو در کنکور کارشناسی ارشد اضافه کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه سمنان با بیان اینکه در این شیوه تمامی واحدها به صورت تئوری ارائه می شود، گفت: دانشجو از گذراندن پایان نامه در این روش معاف است .

بهمنی ادامه داد: مزایایی این روش نظیر بالا رفتن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیز اتمام هر چه سریعتر دوره تحصیلی کارشناسی ارشد است.