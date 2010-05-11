بهرامی نژاد:بی اعتمادی به سینمای مستند از ناآگاهی است

رضا بهرامی نژاد با اشاره به قدرت برنامه‌های مستند در بالا بردن فرهنگ جامعه گفت: بیشتر شبکه‌های مطرح دنیا به بهترین شکل از مستندهای مختلف با موضوعات متنوع استفاده می کنند و نتیجه هم می گیرند اما متاسفانه ما نمی توانیم این تاثیرگذاری را درک کنیم و پرداختن به مستند در سینمای و تلویزیون ایران روز به روز افت بیشتری پیدا می کند و مسئولان تلویزیون تصور می کنند مستند قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم و سرگرم کردن مردم ندارد. اگر اینطور باشد پس شبکه های خارجی و مطرح دنیا چطور می توانند در این زمینه موفق عمل کنند؟!

وی با تاکید بر اینکه برای ساخت برنامه های مستند باید دست کارگردان باز باشد، افزود: یکی از مهمترین دلایل موفقیت شبکه های مطرح دنیا این است که روی سوژه های مختلف بدون کوچکترین دغدغه ای مانور می دهند و مستندساز وظیفه خود می داند موضوعات را شفاف و بدون کوچکترین ابهامی مطرح کند اما در سینمای مستند ما همیشه موضوعات ممنوعه‌ای وجود دارد که به واسطه آن مستندساز نمی تواند اطلاعات کاملی در اختیار مخاطب بگذارد.

کارگردان مستند "ساحل نشینان" با یادآوری تاثیر مستند انتخابات ریاست جمهور چند دوره اخیر تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم نامزدهای انتخاباتی قبل از انتخابات مستندهای تلویزیونی است که اتفاقا خیلی هم موفق عمل می کند.در میان همه برنامه‌های تبلیغاتی که نامزدها تدارک می بینند به مستند بهای بیشتری می دهند. چطور آن زمان به تاثیر مستند توجه می کنند و به قدرت این گونه برنامه ها معترفند اما در حالت عادی مستند جایی در برنامه های تلویزیونی و سینمایی ندارد؟ اگر اینطور نبود به جای مستند مجموعه نمایشی می ساختند. ما به راحتی می توانیم در تمام سال و با موضوعات مختلف این برنامه ها را تدارک ببنیم و مخاطب هم اگر صراحت پیام و کیفیت رعایت شود جذب می شود.

بهرامی نژاد در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه شبکه‌های مختلف جهان این امتیاز را به درستی شناسایی کردند و از آن استفاده می کنند ما هم باید از این امکان برای جذب مخاطب استفاده کنیم و موضوعاتی که در قالب سریال های نمایشی گنجانده نمی شود از طریق مستند مطرح کنیم.

از مستندهای رضا بهرامی نژاد می توان به " سنگ قبری برای اردشیر"، "آقایان پرنده"، " ساحل نشینان"، "سقف شیشه ای" و "آقای هنر" اشاره کرد. بهرامی نژاد آقایان پرنده را برای شبکه آرته فرانسه ساخت و سه اثر آخر او برای شبکه ۴ و در سلسله مستندهای بیست شب کارگردانی شده‌اند.