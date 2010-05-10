هشدار کارشناسان درباره عواقب اجتماعی بحران اقتصادی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "راینیشن پست"، راینر برودرل وزیر اقتصاد اسبق آلمان و از کارشناسان اقتصادی این کشور در گفتگو با بیلد ام زونتاگ درباره بحران یورو اظهار داشت: کاهش ارزش یورو بیشتر بر قشر فقیر جامعه تاثیر می گذارد. تورم بزرگترین بی عدالتی اجتماعی است که تحت آن بازنشسته ها و مردم کم درآمد بیش از همه رنج می برند.

به نوشته این روزنامه آلمانی BGA یک انجمن صادرات آلمانی برای رهایی از این وضعیت علاج ناپذیر تلاشهایی را انجام داده است. این انجمن با وجود کمک های میلیاردی به یونان ورشکستگی دولت این کشور را پیش بینی می کند. بانک مرکزی اروپایی EZB نیز متناسب با اوضاع پول چاپ می کند. انتون بورنر رئیس BGA نیز در این باره می گوید: این به مفهوم تورم بالاتر و بهره بیشتر است که هر دوی اینها رشد اقتصادی را متوقف می کند.

"وولفگانگ گرکه" رئیس مرکز اقتصادی بایرن نیز انتظار دارد که به دلیل کسری بودجه های بالا کشورهای منطقه یورو با یک تورم سه تا چهار درصدی مواجه شوند. بر اساس یک همه پرسی 52 درصد مردم آلمان درباره کاهش ارزش پول نگرانند.

انتون بورنر همچنین هشدار داده است که در پنج یا ده سال آینده ما یک ارز نامطمئن و شرایطی مشابه وضعیت بحرانی جنوب اروپا را در منطقه یورو خواهیم داشت.