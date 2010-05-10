به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه پیام کوتاه از سوی معاونت دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تبادل نظر دو جانبه بین دانشجویان و معاونت در هفته خوابگاهها راه‌اندازی شده است.

این سامانه با شماره 30007318 زمینه ارتباط دوجانبه و وسیعتر معاونت دانشجویی، فرهنگی با دانشجویان را فراهم کرده است. بر اساس این سامانه دانشجویان فعال و رابطین خبری کانونهای فرهنگی، هنری می توانند مسایل و مشکلات خود را با مسئولان معاونت دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در میان بگذارند و از آن سو اخبار فعالیتهای فرهنگی را دریافت کنند.

دکتر فرحناز ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت پیش از این از راه اندازی سامانه پیام کوتاه "از خانه تا وزارتخانه" برای ارتباط بی واسطه دانشجویان علوم پزشکی با وزارت بهداشت خبر داده بود و تاکید کرده بود این سامانه از ابتدای هفته خوابگاههای دانشگاه های علوم پزشکی آغاز به کار می کند.