رابطه بقای تسلیحات اتمی آمریکا در اروپا با حیات متزلزل ناتو

این روزها درباره وجود بمبهای اتمی آمریکا در اروپا آن هم قریب به 20 سال پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد اظهار نظرهای زیادی می شود. در حالی که واشنگتن همچنان با برچیدن این تسلیحات از سطح اروپا مخالفت می کند کشورهای میزبان این تسلیحات از جمله آلمان، بلژیک، ایتالیا، ترکیه و... مشتاق هستند تا هرچه سریعتر وضعیت تسلیحات روشن شده و از این کشورها برچیده شوند.
در اول اسفند سال گذشته نخست وزیر بلژیک از مخالفت 5 کشور عضو ناتو (بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و نروژ ) با ادامه استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در اروپا خبر داد. "ایوس لترمه" گفت: پنج عضو ناتو بر آن هستند که آمریکا و دیگر اعضای ناتو تمامی تسلیحات اتمی خود عمدتاً آنهایی طی که دوره جنگ سرد در اروپا مستقر شده اند را از این قاره خارج کنند.
"ویلی کلایس" دبیرکل اسبق ناتو نیز خواستار خروج تسلیحات اتمی آمریکا از اروپا شده است لیکن "آندرس فاک راسموسن" دبیرکل فعلی ناتو درباره درخواست برای پاکسازی اروپا از این تسلیحات هشدار داده است.
این اظهارات در حالی است که هیلاری کلینتون طی نشست وزرای خارجه ناتو، خروج زود هنگام ۲۰۰ سلاح هسته ای کوتاه برد آمریکا از پایگاههایش در پنج کشور اروپایی را رد و آن را منوط به مذاکرات هسته ای با روسیه کرد.
این روزنامه می نویسد: استقرار بمب های B-61 که تخمین زده می شود 200 فروند آن در شش پایگاه آمریکایی در سراسر اروپا هستند همچنان به لحاظ امنیتی و اینکه تا چه میزان اینها امن هستند مورد بحث می باشند.
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