رابطه بقای تسلیحات اتمی آمریکا در اروپا با حیات متزلزل ناتو

این روزها درباره وجود بمبهای اتمی آمریکا در اروپا آن هم قریب به 20 سال پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد اظهار نظرهای زیادی می شود. در حالی که واشنگتن همچنان با برچیدن این تسلیحات از سطح اروپا مخالفت می کند کشورهای میزبان این تسلیحات از جمله آلمان، بلژیک، ایتالیا، ترکیه و... مشتاق هستند تا هرچه سریعتر وضعیت تسلیحات روشن شده و از این کشورها برچیده شوند.

در اول اسفند سال گذشته نخست وزیر بلژیک از مخالفت 5 کشور عضو ناتو (بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و نروژ ) با ادامه استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در اروپا خبر داد. "ایوس لترمه" گفت: پنج عضو ناتو بر آن هستند که آمریکا و دیگر اعضای ناتو تمامی تسلیحات اتمی خود عمدتاً آنهایی طی که دوره جنگ سرد در اروپا مستقر شده اند را از این قاره خارج کنند.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان نیز به همراه همتایان خود از چند کشور دیگر اروپایی از ناتو خواست تا جهان عاری از تسلیحات اتمی را بویژه در قاره اروپا بررسی کند. وی با اشاره به اینکه آلمان در مسئله خروج تسلیحات آمریکایی از اروپا یکجانبه عمل نمی کند، گفت که کشورش خواستار خروج تسلیحات اتمی آمریکا از اروپا است.



"ویلی کلایس" دبیرکل اسبق ناتو نیز خواستار خروج تسلیحات اتمی آمریکا از اروپا شده است لیکن "آندرس فاک راسموسن" دبیرکل فعلی ناتو درباره درخواست برای پاکسازی اروپا از این تسلیحات هشدار داده است.



در همین رابطه "جرج رابرتسون" یکی دیگر از دبیرکل های اسبق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نسبت به درخواست برای برچیده شدن این تسلیحات از خاک آلمان هشدار و آن را خطرناک توصیف کرد و گفت: تغییر راهبردی در این زمینه باید بصورت مشروح با اعضای شرقی ناتو مورد بررسی قرار گیرد.



این اظهارات در حالی است که هیلاری کلینتون طی نشست وزرای خارجه ناتو، خروج زود هنگام ۲۰۰ سلاح هسته ‌ای کوتاه برد آمریکا از پایگاه‌هایش در پنج کشور اروپایی را رد و آن را منوط به مذاکرات هسته ‌ای با روسیه کرد.



روزنامه واشنگتن پست در شماره روز گذشته خود در این باره می نویسد: تسلیحات هسته ای فرسوده، قدیمی و ناخواسته آمریکا و میراث قرن بیستم هم اکنون موضوع یک تنش سیاسی هستند که این تنش می تواند ائتلاف ناتو را در قرن بیست و یکم دچار لرزش کند.



این روزنامه می نویسد: استقرار بمب های B-61 که تخمین زده می شود 200 فروند آن در شش پایگاه آمریکایی در سراسر اروپا هستند همچنان به لحاظ امنیتی و اینکه تا چه میزان اینها امن هستند مورد بحث می باشند.



با عنایت به پیش شرط آمریکا و اینکه می گوید "هرگونه کاهش تسیلحات هسته‌ ای کوتاه برد به مذاکرات هسته‌ ای با روسیه بستگی دارد" و با توجه به اینکه مذاکراتی در این راستا در دست انجام نیست و مسکو نیز تا کنون تمایل اندکی در مورد گفتگو بر سر این تسیلحات هسته ‌ای تاکتیکی نشان داده، لذا بنظر می رسد آینده این تسلیحات همچنان به عنوان یک نقطه چسب دار در روابط دو سوی آتلانتیک در چارچوب ناتو ادامه پیدا کند.