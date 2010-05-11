  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۱۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: باید همواره خواهان بهر‌ه‌مندی از نعمت شکرگزاری بوده، از خداوند بخواهیم چنان درک و بینشی داشته باشیم که که قدر نعمتها را دانسته، سپاسگزار واقعی باشیم.

آیه روز:

وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ .

و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى خود سپاس مى‏گزارد و هر کس کفران کند در حقیقت‏خدا بى‏نیاز ستوده است .

سوره لقمان، آیه 12

حدیث امروز:

امام سجاد (ع):

فسهل لنا عفوک بمنک ، و اجرنا من عذابک بتجاوزک ، فانه لا طاقة لنا بعدلک ، و لا نجاة لاحد منا دون عفوک .

پس به نعمت (بی پایان ) خود بخششت را بر ما آسان فرما ( بی رسیدگی به حساب ما انعام کن ) و به گذشتت ( از گناهان ) ما را از کیفرت رهایی ده ، زیرا ( در بازپرسی از کردار و گفتار ) ما را توانایی دادگری تو نیست ، و بی عفو و بخششت هیچیک از ما را رهایی ( از عذاب ) ندارند.

صحیفه سجادیه

کد مطلب 1080307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها