آیه روز:

وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ .

و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى خود سپاس مى‏گزارد و هر کس کفران کند در حقیقت‏خدا بى‏نیاز ستوده است .

سوره لقمان، آیه 12

حدیث امروز:

امام سجاد (ع):

فسهل لنا عفوک بمنک ، و اجرنا من عذابک بتجاوزک ، فانه لا طاقة لنا بعدلک ، و لا نجاة لاحد منا دون عفوک .

پس به نعمت (بی پایان ) خود بخششت را بر ما آسان فرما ( بی رسیدگی به حساب ما انعام کن ) و به گذشتت ( از گناهان ) ما را از کیفرت رهایی ده ، زیرا ( در بازپرسی از کردار و گفتار ) ما را توانایی دادگری تو نیست ، و بی عفو و بخششت هیچیک از ما را رهایی ( از عذاب ) ندارند.



صحیفه سجادیه